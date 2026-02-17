Lo que, por respeto, ayer callé

Ayer fue el Día Internacional del Cáncer Infantil, y lo bien cierto es que tuve que morderme la lengua para no decir lo que pienso. Y lo hice por respeto a los niños con cáncer y sus familiares. Hoy ya es otro día, y me voy a despachar a gusto.

Pues bien, no deja de ser curioso lo desapercibido que pasa ese día, que evoca el drama que viven millones de familias en el mundo, cuando lo comparamos, por ejemplo, con el almibarado y empalagoso Día de San Valentín, y sus picos de azúcar en sangre. ¿Por qué?

La respuesta es muy sencilla: San Valentín factura, y da beneficios- a pequeños comercios, floristerías, grandes almacenes, restaurantes, hoteles, etc., y de toda esa jugosa facturación el transilvano Estado chupa con fruición y gula insaciable, su correspondiente IVA.

Por el contrario, el Día Internacional del Cáncer Infantil no da beneficios, y si no hay facturación, no hay IVA. Pero, es más; el Día Internacional del Cáncer Infantil lo que pone en evidencia es a los propios Estados y sus castas endogámicas de politicastros, que dejan cínicamente en manos de la iniciativa privada, la investigación y lucha contra esta terrible enfermedad.

El resultado de este despropósito es que son las fundaciones privadas, las que cargan con, prácticamente, todo el peso de esta desesperada lucha por la vida, mientras el Estado, de perfil y con las manos en los bolsillos, silba y mira hacia otro lado, como si el tema no fuera con él.

Al tiempo, la casta política que nos chulea desde sus confortables ´tronas´ públicas, se calienta la cabeza para descubrir nuevas fórmulas con las que retorcer y estrujar, más si cabe, la paupérrima y sangrante ubre ciudadana.

Personalmente estoy hasta más arriba de los corvejones, de recortes de servicios y subidas de impuestos. Porque es tal el disloque en las pernadas, que parece que, aquellos que se supone debían velar por nuestros intereses, vayan borrachos todo el día. Y, a lo peor, es que, presuntamente, lo van, merced a los gin-tonics subvencionados con cargo al Erario Público, que sus señorías, presuntamente, se mamaban, entre votación y votación, hasta que un avispado periodista alertó a la sociedad civil, y a la casta se le acabó la fiesta etílica.

Dicen que si bebes no conduzcas, y me parece bien. Lo que ya no veo de recibo es que aquellos que conducen los destinos de España, elaborando y aprobando sus leyes, tengan a su disposición en su lugar de trabajo, un bar bien guarnecido de alcohol. Por lo menos que, estos mismos que presuntamente regulan en cascada, la venta de alcohol en gasolineras y comercios minoristas, esté prohibida entre las 22:00 y las 08:00 horas del día siguiente, hagan lo propio. Personalmente, prohibiría la venta de bebidas alcohólicas, subvencionadas o no, en el bar de las Cortes, amén de colocar un cartel, en el acceso por donde entran sus señorías, con el lema ´bebido se viene de casa´, o, ´si bebes, no legisles´.

Si por mí fuera, colocaría una pareja de la Guardia Civil, dotada de alcoholímetro, en la puerta de acceso al Hemiciclo, para que hiciera soplar a sus aforadas señorías antes de entrar a calentar el asiento y votar las leyes que rigen el día a día de todos los españoles de a pie. Es más, no sé si existe un detector para ´fumados´, esos que tienen la risa tan floja, que hasta, aparentemente, se carcajean sobre los cadáveres de su propia inoperancia.

Dije al principio que me iba a despachar a gusto, y no lo he hecho, porque lo que realmente me pide el cuerpo, es sacar la mano a pasear.