El calambrazo dialéctico de Sayas (UPN) a Garzón por incumplir su promesa de bajar la tarifa eléctrica

Creyó que la oposición ya se habría olvidado del debate sobre la incumplida bajada en el recibo de la luz.

Sin embargo el ministro de Consumo, Alberto Garzón, comprobó como lejos de darse carpetazo al tema de la reducción de tarifa eléctrica, el parlamentario Sergio Sayas, de la Unión del Pueblo Navarro, sacó a colación el asunto en la comparecencia en el Congreso de los Diputados.

Y es que aunque la ‘tormenta Filomena’ ha dejado de ser noticia, hay quienes no olvidan el auténtico subidón que sufrió el precio de la luz en los días más crudos de ese fenómeno meteorológico.

De ahí que Sayas comenzara su intervención de esta guisa:

No solo hemos visto que no han defendido a las familias vulnerables, ni al resto de las familias, por supuesto, sino es que además el Gobierno se ha instalado en la mentira y en la burla. Decían que no podían bajar el IVA de la electricidad porque lo impedía Bruselas, algo que además de ser mentira y de demostrar la poca capacidad de dar soluciones a la gente, evidencia también la poco capacidad que tienen ustedes para el ingenio.