El coronel Pérez de los Cobos pone firme a un insolente Rufián: «No me va a intimidar con el Código Penal»

Se ha creído que el Congreso de los Diputados en un circo.

Gabriel Rufián, durante la comisión de investigación del ‘caso Kitchen‘, aprovechó la presencia de quien fuera coordinador del operativo para evitar la celebración en Cataluña del referéndum ilegal del 1-0 en el año 2017 para perpetrar su show habitual.

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos tuvo que soportar la insolencia del diputado de ERC que continuamente rozaba la ilegalidad parlamentaria con intervenciones que provocaron que fuera llamado al orden en varias ocasiones.

La cosa ya empezaba torcida cuando Rufián tomó el turno de palabra y empezó a recitar un artículo del Código Penal en referencia al falso testimonio en comisión parlamentaria y la posibilidad de acabar entre rejas.

De los Cobos respondió:

Poco a poco la intervención del parlamentario de ERC fue subiendo de tono y llegó al culmen cuando le preguntó por su misión al frente del dispositivo policial en el 1-O y su decisión de «apalear a la gente en un colegio electoral».

El coronel de la Benemérita saltó:

Rufián interrumpía diciendo:

De los Cobos se quejaba amargamente a la presidenta de la comisión y en varias ocasiones tuvo que hacer prevalecer su turno de palabra ante las interrupciones del parlamentario separatista:

No me deja responder. ¡No me interrumpa! ¿Puedo intervenir sin que me interrumpa?. Voy a intentar contestar por quinta vez, ¿puedo ya contestar? ¡Estoy hablando yo!