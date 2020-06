Marlaska entrega el puesto de Pérez de los Cobos a su ‘aliado’ en el ‘Delcygate’: el jefe de Aduanas de Barajas

Nueva ‘jugarreta’ de Fernando Grande-Marlaska en la Guardia Civil.

El ministro del Interior, envuelto en una ‘purga’ de la Benemérita, dio la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid al teniente coronel David Blanes González.

Es decir, es el sucesor de Diego Pérez de los Cobos, quien fue cesado tras conocerse el informe que la Guardia Civil envió a la jueza que investiga la posible repercusión de la manifestación del 8-M en la propagación del coronavirus.

Marlaska apostó por alguien a quien ya puso en prueba durante el polémico ‘Delcygate’. No en vano, David Blanes González era el jefe de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria la noche en que el avión de la vicepresidenta chavista, Delcy Rodríguez, aterrizó en Barajas (pese a violar las sanciones de la Unión Europea) y fue a su encuentro el ministro José Luis Ábalos.

El teniente coronel era una de las personas responsables de evitar el ingreso de Rodríguez a España, así como de otras irregularidades como pasar los controles, pasar horas dentro del aeropuerto internacional y descargar hasta 40 maletas dentro de un vehículo oficial de la embajada (llenas con dinero y oro, como adelantó en exclusiva Periodista Digital).

Vuelve el ‘Delcygate’

A pesar de que las querellas interpuestas por el Partido Popular, VOX y Partido Laócrata contra José Luis Ábalos aún están en “pausa judicial”, el nombramiento reabre un caso por el que tambaleó la permanencia en el poder del ministro de Transportes.

Es importante recordar que José Luis Ábalos explicó el 25 de enero que fue Fernando Grande-Marlaska quien le dijo que fuera a recibir a Delcy Rodríguez.

«Llegando al aeropuerto me llama Marlaska para decirme que la ministra de Exteriores ha recibido una comunicación de la Embajada venezolana en la que le dicen que en ese avión también viaja Delcy Rodríguez. Y me dice: ‘Ya que vas, procura que no baje del avión», dijo ese día, en una entrevista en el diario La Razón.

Aquel día, 20 de enero, la vicepresidenta de Nicolás Maduro y sus cinco acompañantes desembarcaron unas 40 maletas de la bodega del avión fletado por Sky Valet. Todas sin pasar los respectivos controles de seguridad.

Trayectoria profesional

El nuevo jefe de la comandancia de Madrid obtuvo el empleo de teniente en 1991 tras cursar sus estudios en la Academia General Militar de Zaragoza y en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez (Madrid).

Su primer destino como teniente fue en la Comandancia de Álava, concretamente en Laguardia y Labastida; más tarde fue destinado a la Unidad de Seguridad de la Casa de Su Majestad El Rey.

Asimismo, ha ocupado destinos en la Academia de Oficiales, la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas en Madrid y el Gabinete Técnico de la Dirección General de la Guardia Civil.

Es graduado en Derecho, Máster en Derecho Público y Estado Autonómico, Máster en Dirección y Gestión de la Seguridad, y Diplomado en Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, entre otras titulaciones.

Posee diversas condecoraciones como Cruces de Plata y con Distintivo Blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, Medalla de Plata de la Defensa Nacional Francesa, Encomienda del Mérito Civil y Cruz de Caballero de la Orden del Mérito Civil; Cruz al Mérito Militar, Encomienda y Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, Cruz del Mérito Aeronáutico y Cruz del Mérito Naval.