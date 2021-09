El vergonzoso voto del PSOE contra la Policía: «¿Tanto manda Bildu en Ferraz?»

La mayor sinvergonzonería de este 27 de septiembre de 2021 la vivimos en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.

El PSOE, sí, el partido que gobierna, se niega y vota en contra de algo tan necesario como agradecer a la Policía la labor que hacen, especialmente, en lugares conflictivos como lo han sido y lo siguen siendo -en menor medida-, País Vasco y Navarra.

El PP llevó la proposición no de ley a la Comisión de Interior para reconocer con la Orden del Mérito Policial -no supone incremento económico- a los policías destinados durante tres años en las unidades de Navarra, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, y además, que se crease un distintivo específico para los que prestaron servicio durante los años más duros en democracia en País Vasco y Navarra.

Pero no. Al PSOE no le van estas cosas, no sea que molesten a sus socios de Bildu.

«¿Tanto manda Bildu en Ferraz?»

La portavoz del PP en dicha comisión, Ana Beltrán, estalló en la sede parlamentaria, incrédula con el voto de los socialistas, y les terminó por sacar los colores:

¡Esto es increíble! El PSOE vota ‘no’ en el Congreso a nuestra propuesta de condecorar con la Orden del Mérito Policial a policías nacionales que lucharon contra el terrorismo en Navarra y País Vasco.

¿Tanto manda Bildu en Ferraz? pic.twitter.com/r45hpzaYdI — Ana Beltrán (@abeltran_ana) September 27, 2021

Esto es muy sencillo, basta con decir sí o no. Señores socialistas, les quiero hacer una pregunta, ¿tanto manda Bildu en Ferraz? ¿Tanto manda que no van a ser capaces ustedes de apoyar esta PNL por miedo a molestar a sus socios de Gobierno? La Policía nacional se lo merece y las familias de los agentes asesinados por ETA y los que durante años sufrieron terribles amenazas, extorsiones y vejaciones, también se lo merecen.

Podemos y Marlaska, enemigos de la Policía

Tampoco podemos extrañarnos tanto de que desde el Gobierno quieran torpedear a la Policía.

Está en la esencia misma de Podemos, recuerden las ilusiones prepolíticas de Pablo Iglesias de patear policías -o la condena a Isa Serra y el juicio de Alberto Rodríguez-, lo de maltratar a los policías.

Y desde que el ministro del Interior es Grande-Marlaska, también asistimos a un periodo de tratamiento infame a estos profesionales desde su máximo mandatario. Un par de ejemplos rápidos

«Marlaska permite los acosos a la Guardia Civil y a la Policía, es delictivo».

«Marlaska no ha dicho ni una sola palabra del acoso a la Policía en Barcelona».