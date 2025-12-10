  • ESP
SESIÓN DE CONTROL AL GOBIERNO EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Miguel Tellado (PP) da la puntilla definitiva a Félix Bolaños tras conocerse la sentencia a su «delincuente» fiscal general del Estado

"De la mano de García Ortiz debería irse usted también, que lo ha defendido hasta el final"

Mazazo a García Ortiz: El Tribunal Supremo sentencia que “no se puede responder a una noticia con la comisión de un delito”

Inconmensurable.

Miguel Tellado dejó sin posibilidad de réplica al titular de Justicia tras hacerse pública la sentencia al ya exfiscal general del Estado.

Y es que Álvaro García Ortiz contó con el respaldo sin fisuras del Gobierno Sánchez, empezando por el propio ministro del ramo, el socialista Félix Bolaños.

De ahí que el parlamentario del Partido Popular sacudió a su oponente hasta en el mismísimo velo del paladar:

Señor Bolaños, ya lo vaticinó usted. El tiempo pondrá las cosas en su sitio. Y ahí lo tiene, 200 páginas de una sentencia del Tribunal Supremo que es demoledora. Contra su fiscal general del Estado. Condenado, inhabilitado, fulminado. Ese es su sitio, el de los delincuentes. Y ahí le ha puesto el tiempo, como usted acertadamente predijo. Le ha puesto el tiempo y el Tribunal Supremo.

Miguel Tellado enumeró el principal mérito que adorna a Álvaro García Ortiz y, por ende, al Ejecutivo de Pedro Sánchez por hacer todos los esfuerzos del mundo para mostrar ante todos los españoles su encendida defensa del fiscal general:

Álvaro García Ortiz es el primer fiscal general del Estado de la historia condenado. Siguen ustedes batiendo todos los récords, engordando su museo de los horrores.

