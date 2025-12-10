Miguel Tellado (PP) da la puntilla definitiva a Félix Bolaños tras conocerse la sentencia a su «delincuente» fiscal general del Estado

Inconmensurable.

Miguel Tellado dejó sin posibilidad de réplica al titular de Justicia tras hacerse pública la sentencia al ya exfiscal general del Estado.

Y es que Álvaro García Ortiz contó con el respaldo sin fisuras del Gobierno Sánchez, empezando por el propio ministro del ramo, el socialista Félix Bolaños.

De ahí que el parlamentario del Partido Popular sacudió a su oponente hasta en el mismísimo velo del paladar:

Señor Bolaños, ya lo vaticinó usted. El tiempo pondrá las cosas en su sitio. Y ahí lo tiene, 200 páginas de una sentencia del Tribunal Supremo que es demoledora. Contra su fiscal general del Estado. Condenado, inhabilitado, fulminado. Ese es su sitio, el de los delincuentes. Y ahí le ha puesto el tiempo, como usted acertadamente predijo. Le ha puesto el tiempo y el Tribunal Supremo.

Miguel Tellado enumeró el principal mérito que adorna a Álvaro García Ortiz y, por ende, al Ejecutivo de Pedro Sánchez por hacer todos los esfuerzos del mundo para mostrar ante todos los españoles su encendida defensa del fiscal general: