Twitter estalla en una sonora risotada con el nuevo fichaje de Pablo Iglesias para su panfleto digital

La historia es la mar de desopilante.

Situémonos el 1 de enero de 2021. Una chica granadina que en Twitter responde al nombre de Josefine Table y que se reconoce activista feminista y militante de Unidas Podemos escribe en la red social del estornino que igual en este año nuevo que comienza puede ser que se cumpla su deseo más ferviente.

Y este no es otro que poder conocer al ‘macho alfa’, a Pablo Iglesias.

Y, dicho y hecho, el deseo se hizo realidad, aunque a medias. La joven fue reclutada por el diario digital de Dina Bousselham, la que fuera asesora de Pablo Iglesias durante su corta vida como eurodiputado. No es que haya sido el premio gordo que Josefine Table buscaba, pero al menos es una pedrea y una oportunidad para que provoque el cachondeo entre quienes tengan tardes aburridas:

🎥 Estrenamos nueva colaboración ‼️ @Josefine_Table : «Dice Cifuentes que no encuentra los trabajos del máster. Debería empezar a plantearse que lo mismo no los tiene porque no lo hizo».💥 pic.twitter.com/p376sBH3UB

El cachondeo en Twitter fue de marca mayor:

😂😂😂😂 Si hay una cosa clara en este mundo es cómo se hacen méritos en el entorno podemita. Ps. No me canso de ver la foto de perfil de esta cuenta. Es de lo mejor que hay en Internet.

He visto el vídeo, y la verdad es que no aporta nada… no hay información, no hay análisis, no hay… nada.

Lo único que hay es darle la vuelta a la rueda que ya conocemos…

Sesuda colaboración.

— Bartolo en Casa (@Flauta_Bartolo) January 23, 2021