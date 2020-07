Drogas, prostitución, intentos de suicidio y asesinatos: el camino al infierno en ‘Mujeres y hombres y viceversa’

El asesinato de Dani Ménjíbar, exparticipante de ‘Mujeres y hombres y Viceversa’, ha conmocionado a los seguidores del programa de Mediaset. Aunque el suyo es el caso más grave, muchos de los que han pasado por el dating-show han conocido todo tipo de desgracias.

El asesinato de Dani Menjíbar

Daniel Menjíbar, exconcursante de Mujeres y hombres y viceversa, murió apuñalado en la madrugada de este 11 de julio de 2020 en Torrent, Valencia.

Menjíbar, de 32 años, participó en el programa en 2010.

El homicidio tuvo lugar en las inmediaciones del Centro Comercial Las Américas de Torrent (Valencia). Cuatro personas, dos de ellas menores de edad, han sido detenidas por su presunta implicación en estos hechos, según han confirmado fuentes de la investigación.

‘MyHyV’: una historia trágica

Es sin duda uno de los programas que más han marcado al trayectoria de Mediaset. Conoció tiempos mejores en Telecinco pero sigue manteniéndose en Cuatro (ya se ha anunciado siguiente etapa con Jesús Vázquez al frente) por dos razones: La primera es que el programa es toda una cantera de personajes. De ahí salen decenas de concursantes de realities o estrellas de la casa. Y la segunda es que, aunque las audiencias hayan bajado, sigue siendo el programa visto en la web de Telecinco y mantiene un target comercial enorme.

Por el plató de ‘MyHyV’ han pasado todo tipo de personajes. Casi todos ellos quieren la fama rápida, pero el show está lleno de auténticas historias desgraciadas y finales trágicos.

También son muchos los jóvenes que se han sentado allí y han narrado su problemático pasado (Santana pasó por centros de menores en varias ocasiones y Steisy y Lola Ortiz confesaron haber sufrido malos tratos) pero centrémonos en los ‘juguetes rotos’ en aquellos que conocieron brevemente las mieles de éxito en ‘MyHyV’ pero se enfrentaron, después, a verdaderos dramas. ¿Quiénes ha rehecho su vida y quiénes no?

César Arévalo, detenido en una operación antidroga

César Arévalo, empresario y exaseasor del programa de Mediaset Mujeres y hombres y viceversa, fue detenido en junio de 2020 en el marco de la Operación Colón, desarrollada en los últimos días en Andalucía contra el narcotráfico.

Según informó La Vanguardia, Arévalo supuestamente es propietario de una red de gasolineras que, según los investigadores, suministraba a los narcotraficantes el combustible necesario para el transporte de la droga desde Marruecos.

Su detención, y la de 31 personas más, se produjo el miércoles 24 de junio en Huelva, donde se está desarrollando esta macroperación antidroga. Los detenidos fueron puestos a disposición judicial y algunos se encuentran ya en libertad provisional. Se desconoce si entre estos últimos está el propio Arévalo

Vicente One: Drogas y religión

A este participante no le sentó bien el trono y tras alcanzar la fama en el dating-show reconoció haber caído en el mundo de las drogas.

Una vida llena de excesos que logró dejar gracias a su paso por un centro de desintoxicación y a la religión, que le guio por un camino más recto. Tanto que después de dejar las fiestas y los bolos cambió de vida radicalmente y se puso a trabajar en Cáritas.

¿Violación por burundanga?

Fue una de las tramas más polémicas de la historia del programa. Uno de los concursantes y pretendiente de la tronista Steisy, dijo haber víctima de los efectos de la burundanga. Al parecer el afectado, Juan Carlos, fue visto con otra chica en una de sus salidas nocturnas, motivo que provocó que Steisy no le quisiera más en el concurso. Sin embargo, el chico aportó un informe médico que demuestra que esa noche estuvo bajo los efectos de dicha droga, conocida por anular a voluntad de quien la toma y borrar el recuerdo de lo que ha hecho y que tuvo sexo sin su consentimiento. Luego se dudó de su palabra y no le volvimos a ver.

Brenda Cerdá: Porno y desenfreno

Tras ser tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, esta catalana de 19 años entró en ‘Acorralados’ y se mostró salvaje, maleducada y divertida. Pero fue fuera donde se desató el escándalo. Kiko Hernández publicó en su blog unas fotos de la rubia simulando una felación a un hombre.

Y es que se descubrió que la joven había sido actriz porno hacía años. Al salir lo reconoció, rompió con su novio, las cámaras de ‘Sálvame’ grabaron como él la pegaba a ella durante una pausa publicitaria y horas más tarde llamó «chupapollas» a Tania Llasera en el desaparecido programa ‘Resistiré ¿vale?’ sin venir a cuento. Tras sufrir varias crisis nerviosas fue ingresada en un centro de salud mental.

Leo Cámara: Intento de suicidio

Sucedió en septiembre de 2017. Leo Cámara uno de los tronistas más populares, sintió que no tenía las fuerzas suficientes para seguir luchando. Una tortuosa infancia que no ha podido superar unida a un duro golpe sentimental tras haber roto con su pareja hicieron que Leo fuera incapaz de ver la luz al final del túnel y tomara la decisión equivocada ingiriendo un bote de pastillas.

Menos mal que al final Leo se recuperó y continuó su vida como modelo y colaborador de televisión.

Lucía Sánchez y Álex Casademunt, detenidos por agresión

La exconcursante de ‘MyHyV’ Lucía Sánchez protagonizó un incidente con el cantante de Operación Triunfo, Álex Casademunt, ambos terminaron detenidos cuando en febrero de 2014 la joven decidió dirigirse a la casa de Alex para darle una sorpresa. Sin embargo, la sorpresa se la llevó ella cuando, nada más entrar en el inmueble, vio al famoso en compañía de otra mujer. Ella, presa de los celos, le insultó mientras que él le pedía que se marchara de su casa. Sánchez , presuntamente, comenzó a arañarle y a darle puñetazos, mientras Casademunt, supuestamente, hacía lo propio y la agarraba por el cuello. Ambos terminaron detenidos por la Policía de Madrid.

Rafa Mora: Detención sospechosa

Rafa Mora, uno de los tronistas más populares históricos y actual colaborador de ‘Sálvame’, fue condenado el mes de enero de 2007 por propinar, junto a otras tres personas, una paliza a un hombre en Castellón además de golpear a otro que acudió en su defensa. Los cuatro condenados deberán pagar conjuntamente una indemnización de 90.000 euros a la víctima.

Rafa, ahora, reniega de cualquier pasado violento ya asegura estar completamente “limpio” mientras que se mantiene como uno de los imprescindibles de ’Sálvame’.