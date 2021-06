Carlos Sobera, cabreado como nunca ante el gran tongo de ‘Supervivientes 2021’: «¡No todos merecen ganar!»

Da igual lo que pase en ‘Supervivientes 2021’, la credibilidad de ese concurso directamente no existe.

Esta es una edición tan mala que ni sus responsables se preocupan en fingir que se saltan las normas a la torera por la necesidad de rascar algo de trama. Este año se permiten trampas y se manipula a la gente para que algunos supervivientes se queden (los que pueden dar más contenido fuera) y otros no.

Pero lo que ocurrió el martes 22 de junio de 2021 fue indignante.

Omar, el amargado

Recordemos que, el jueves anterior, Omar Sánchez, novio de Anabel Pantoja, llegó a playa destierro donde llevan conviviendo Lola y Palito Dominguín más de dos meses. Tiempo en el que han demostrado su calidad humana y que son dos supervivientes de primera. De hecho, para muchos, ambas debían de estar en la final.

Omar, sin embargo, es un amargado. La falta de comida ha provocado que se pase el día llorando y pidiendo que le echen.

Semana a semana, Lola y Palito han sobrevivido y aguantado ante cualquier ‘desterrado’ que llegaba a su isla. Parecía claro que se iban a quedar hasta el final.

La expulsión de Palito Dominguín

Pero, de repente, ese 22 de junio, todo cambió. Para sorpresa de la audiencia, Palito Dominguín fue la expulsada de la semana, quedándose solos Omar y Lola.

Es shock fue considerable. Al pronunciar Carlos Sobera el nombre de Palito como expulsada, Lola rompía a llorar. «No, no, no, no», no paraba de repetir mientras se abrazaba a su amiga sin querer soltarla. Las supervivientes sabían que su aventura juntas había llegado a su fin y por eso no pudieron evitar las lágrimas.

Mientras, el presentador les dedicaba unas bonitas palabras homenajeando los momentazos que nos han hecho vivir.

Sois amigas con mayúsculas. Una hermandad que surgió de una forma espontánea, natural, hace dos meses (que se dice pronto dos meses) que ha transcendido hasta haceros sentir hermanas. Habéis enfrentado juntas 55 días con sus 55 noches. Habéis superado el hambre, la soledad, habéis sobrevivido juntas, habéis pescado más de 200 peces. Habéis recordado juntas a vuestros seres queridos, a los que están, a los que ya se han ido. Habéis visto el atardecer durante nueve largas semanas. Habéis conmocionado al país, tenéis que saberlo. Son muchos los que piensan que sois concursantes bárbaras, descomunales, incomparables a lo largo de la historia de ‘Supervivientes’.

Palito, demostrando una vez más lo grande que es, se fue con la cabeza alta y con la mejor actitud posible.

El cabreo de Sobera

Tras la conexión en directo, el presentador no pudo disimular la decepción que tenía:

Voy a decirlo sinceramente, me ha parecido injusta la expulsión de Palito. Pienso que no todo el mundo merece ganar ‘Supervivientes’. Por eso es un concurso. No todo el mundo vale. Es mi opinión.

Bravo por él.

¿Por qué es un tongo?

A ver, la historia es un poco rara. De acuerdo que, para muchos, Palito debía ser ganadora pero eso no quiere decir que esos mismos voten.

Lo extraño es que la organización del concurso mandase a Honduras a Anabel Pantoja para ver a su novio el mismo día de la expulsión. ¿Qué sentido tendría llevar a esta mujer, que mueve muchísimo en redes sociales, si su novio se iba a volver con ella?