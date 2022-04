Así se las gastan en Telecinco: censuran a Pepe Navarro por destapar las cloacas de Vasile

Pepe Navarro ha tirado de la manta en Mediaset y han intentado silenciarle en directo.

Esta historia es surrealista, Hace meses, el mítico presentador de televisión, Pepe Navarro, apareció en el ‘Deluxe’ como invitado para cargar contra la actriz Ivonne Reyes después de que ella le ganase a él una demanda de paternidad de su hijo.

Navarro aseguró que el niño no es suyo y que la justicia se equivocó pero, según él, esa no era la primera vez que le pasaba.

Esa misma noche, la periodista Paloma García-Pelayo le recordó una sentencia de hacía 20 años que le condenaba por agredir a una expareja, Vanessa Martín. Fue en ese momento cuando el presentador del ‘Deluxe’ Jorge Javier Vázquez, abroncó sin piedad a Paloma García-Pelayo por sacar ese tema sin avisar. Y luego dice que es feminista.

Pero, de repente, las tornas han cambiado. En el ‘Deluxe’ invitaron a Ivonne y a la mismísima Vanessa Martín para que contase cómo el presentador de ‘Esta noche cruzamos el Missisipi’ la había maltratado. ¿Por qué este giro? El propio Navarro lo contó el 17 de abril de 2022 en ‘Viva la vida’

Pepe Navarro entró en directo en ‘Viva la vida’ para cargar duramente contra Ivonne Reyes (invitada de ese día al programa) y Vanessa Martín y dedicó unas palabras de lo más fuertes a las mujeres con las que en su día compartió su vida.

Estoy harto de las mentiras de estas farsantes que se llaman Ivonne Reyes y Vanessa Martín. Son dos personas indignas y repugnantes. No sé cómo es posible que tengan el morro y la cara de salir a contar todo lo que cuentan, cuando todos sabemos que no es verdad.

Visiblemente nervioso, Pepe Navarro aseguró que todo lo que cuentan son “mentiras” y se dirigió directamente a Ivonne Reyes, que estaba viéndolo todo desde una sala VIP. Con ella en imagen y él, por teléfono, el presentador le dedicó tremendas declaraciones.

Ella contrató a unos detectives para quitarme el ADN y esa muestra demostraba que no es mi hijo. Va a tener que hablar de ello delante de un juez y contarle todo. Es muy grave.

Eres una sinvergüenza. Sabes perfectamente que el hijo no es mío. Atrévete a decir el nombre del padre. Llevas toda tu vida engañando a tu hijo. Tienes un morro que te lo pisas.

dijo el presentador, mientras que Ivonne Reyes hacía aspavientos desde la sala VIP.

El presentador fue más allá y abordó la problemática en la que está inmersa la cadena acusada de haber colaborado en que Gustavo González revelara información personal que le había filtrado un policía.

Telecinco llegó a un acuerdo con todas esas personas que la Fábrica de la tele ha ido investigando, que son casi 200, y con esta señora ha llegado a un acuerdo para que hable lo que le salga de las pelotas con tal de que no les denuncie.

Emma García enseguida intentó evitar que continuara hablando de ello.

No sé de qué estás hablando Pepe. No sé si has llamado para echar la bronca y poner en evidencia a todo Telecinco o para qué, sinceramente