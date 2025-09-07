La alfombra roja de la Mostra de Venecia ha sido testigo este año de una de esas ediciones que marcan época. Contra todo pronóstico, el veterano Jim Jarmusch se llevó el León de Oro por Father Mother Sister Brother, una tragicomedia sobre los lazos familiares en clave de tríptico, protagonizada por figuras como Tom Waits, Adam Driver o Cate Blanchett.

El cineasta, icono del cine underground de Nueva York, ha conseguido a sus 72 años el mayor reconocimiento de un festival que pisaba por primera vez con este título.

La película, dividida en tres relatos entrecruzados, explora el absurdo cotidiano y las distancias emocionales entre padres, hijos y hermanos. El humor seco y la ironía de Jarmusch han conectado con el jurado presidido por Alexander Payne, que apostó por la ligereza y la inteligencia de un filme que no busca el impacto sino el retrato cotidiano, tal y como el propio director reconocía al recoger el galardón: «No estamos aquí para competir, pero este premio es un honor inesperado».

‘La voz de Hind’

El verdadero terremoto emocional de la Mostra ha sido, sin duda, La voz de Hind, dirigida por la tunecina Kaouther Ben Hania. Este largometraje, que reconstruye con grabaciones reales los últimos y desgarradores momentos de la niña palestina Hind Rajab, muerta en enero de 2024 durante la ofensiva israelí en Gaza que siguió al aquelarre de asesinatos, torturas, violaciones y secuestros perpetrados el 7 de octubre anterior por los terroristas de Hamas en territorio judóo, tiene un enorme peso emocional.

Sin embargo, su impacto se ve empañado por la hipocresía de los progres de plantilla que, en los foros internacionales, se llenan la boca con cánticos de solidaridad mientras ignoran las complejidades del conflicto y abrazan narrativas simplistas.

La película desencadenó una ovación de 22 minutos, una de las más largas en la historia del festival, acompañada de banderas palestinas y gritos de apoyo que, aunque emotivos, a menudo parecen más un espectáculo de virtud que un compromiso genuino con la justicia.

A pesar de su innegable potencia emocional y su relevancia política, que la convirtieron en el epicentro de las conversaciones, el jurado optó por un reconocimiento tibio: el Gran Premio del Jurado (León de Plata).

Un galardón que para muchos resulta insuficiente ante el fervor progre que despertó. La decisión, como la postura de ciertos defensores de la causa, parece quedarse en la superficie, evitando confrontar las verdades más incómodas que el filme pone al descubierto.

Palmarés completo y el brillo de la interpretación

El resto del palmarés de la Mostra 2025 deja nombres propios para el recuerdo:

León de Plata a Mejor Dirección: Benny Safdie por The Smashing Machine, un drama estadounidense con Dwayne Johnson y Emily Blunt en papeles poco habituales.

Benny Safdie por The Smashing Machine, un drama estadounidense con y en papeles poco habituales. Premio Especial del Jurado: Below the Clouds, del italiano Gianfranco Rosi .

Below the Clouds, del italiano . Copa Volpi a Mejor Actor: Toni Servillo por La Grazia, interpretando a un presidente italiano en el ocaso de su mandato.

por La Grazia, interpretando a un presidente italiano en el ocaso de su mandato. Copa Volpi a Mejor Actriz: Xin Zhilei por The Sun Rises on Us All, un retrato de culpa y sacrificio entre amantes distanciados.

Además, el premio al mejor guion fue para Valérie Donzelli por Al pie de la obra, y la joven Luna Wedler se llevó el galardón Marcello Mastroianni a la mejor intérprete revelación.

Curiosidades, datos locos y récords de Venecia 2025

Algunas anécdotas y datos que han dado color a esta edición:

La voz de Hind batió el récord de ovación con 22 minutos ininterrumpidos de aplausos y una segunda cifra, según otros medios, que llegó a los 24 minutos, lo que convierte a la película en la más aclamada del festival en años recientes.

Jim Jarmusch , conocido por su actitud distante hacia los premios, dedicó el galardón al equipo y a la diversidad del cine, y en rueda de prensa lamentó el vínculo de la distribuidora de su película con fondos de inversión relacionados con la industria armamentística israelí, mostrando públicamente una chapa de apoyo a Palestina .

, conocido por su actitud distante hacia los premios, dedicó el galardón al equipo y a la diversidad del cine, y en rueda de prensa lamentó el vínculo de la distribuidora de su película con fondos de inversión relacionados con la industria armamentística israelí, mostrando públicamente una chapa de apoyo a . El reparto de Father Mother Sister Brother es uno de los más internacionales de la carrera de Jarmusch , incluyendo figuras de la talla de Charlotte Rampling y Vicky Krieps .

, incluyendo figuras de la talla de y . La polémica entre el mérito artístico y el contexto geopolítico marcó los debates: mientras la crítica señalaba a La voz de Hind como “la película del festival, tal vez del año, sin duda del momento”, el jurado optó por un filme menos polémico para el máximo galardón.

La actriz Saja Kilani, protagonista de La voz de Hind, leyó un comunicado en la gala pidiendo el fin de la violencia y reivindicando la verdad del relato.

Ranking: Las películas más premiadas y aplaudidas de la Mostra 2025

Premio principal Película Países Director/a Ovación (minutos) León de Oro Father Mother Sister Brother EE. UU., IRL, FRA Jim Jarmusch 7 Gran Premio del Jurado The Voice of Hind Rajab PSE, TUN, FRA Kaouther Ben Hania 22-24 Mejor Dirección The Smashing Machine EE. UU. Benny Safdie 5 Mejor Actor La Grazia ITA – 6 Mejor Actriz The Sun Rises on Us All CHN – 8

A día de hoy, 7 de septiembre de 2025, la 82ª edición de la Mostra de Venecia queda en la memoria colectiva como una de las más polarizadas, tanto por la calidad de las películas como por la intensidad del debate político y social que ha acompañado cada proyección.

La victoria de Jim Jarmusch confirma la vigencia del cine de autor estadounidense, mientras que la conmoción causada por La voz de Hind evidencia la capacidad del cine para agitar conciencias y traspasar fronteras y sobre todo lo que pesan los progres en el escenario.