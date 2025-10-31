Más allá de la vida y obra de Bécquer

Vuelve Bécquer al Centro Cultural de la Villa como vuelven ‘las oscuras golondrinas a tu balcón sus nidos a colgar’ en su célebre poema. Esta vez cosiendo algunas de sus leyendas y rimas para construir un remedo de biografía poco acertado. ‘Más allá de esta vida’ es un montaje demasiado inmaduro y elemental para ser programado en una de las mejores salas de la ciudad.

La obra aúna dos leyendas de Bécquer, ‘Los ojos verdes’ y ‘El monte de las ánimas’, junto a fragmentos de otras y algunas de sus rimas y reflexiones extraídas de ‘Cartas desde mi celda’ y ‘Cartas literarias a una mujer’. Unifica todo ello en texto teatral y consigue que resulte artificial, a veces pomposo y hasta ridículo. Y es que reconocer a Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida (Sevilla, 1836-Madrid, 1870), como una luminaria fugaz pero rutilante de la literatura española, y a sus ‘Rimas y Leyendas’ como uno de los libros más populares de nuestra historia, no puede llevarnos a ignorar que hay que acercarse a él guardando las distancias enormes que marcan los gustos en siglo y medio. Recitar hoy en un escenario ‘¿qué es poesía?, dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul’ no puede concebirse como un diálogo veraz de una escena creíble.

Se nos alecciona en que Gustavo Adolfo Bécquer no fue reconocido hasta después de su muerte, tras una vida marcada por penurias económicas y desafortunados enredos amorosos, pero con ello se exagera un tanto. Su obsesionante búsqueda de la belleza y el trasfondo místico y trascendental de su obra marcaron su existencia, cierto, pero no dejó de tener vida social, familia, amigos y actividad continuada. Y se nos repite que fracasó en sus relaciones amorosas con una vida de desdichas sentimentales, algo también exagerado. Su matrimonio tuvo altibajos y tuvo también algún noviazgo anterior, pero no un rosario de infidelidades como plantea la obra. Ni tampoco sufrió enfermedad crónica como se sugiere, sino una pulmonía o neumonía que le mató en quince días. En fin, no nos enteramos de quién fue Bécquer y presenciamos un conjunto de escenas deslavazadas con una escenografía y un vestuario de lo más feo que hemos visto en la sala pequeña de este teatro, donde casi todo lo que se pone es bastante feo y desangelado. Entre dos infantiles escenificaciones de sus leyendas oímos sus conocidas rimas, pero no deja de resultar chocante escuchar a un señor decirle a una señora ‘serpiente del amor, risa traidora, verdugo del ensueño y de la luz, perfumado puñal, beso enconado…¡eso eres tú!’.

Porque, como era de suponer, no hay reparto que no naufrague en esta tesitura. Y lo cierto es que el de esta obra es bastante bisoño en tales lides. Ni Fran Pineda como Gustavo Adolfo, tan desaliñado, ni Zuria Gómez como su esposa Casta Esteban, tan atildada, dan con un tono convincente. Y Álvaro Alvarado como complemento bufonesco, -ora cochero, ora doncella- resulta incomparablemente peor que ambos. Toca continuamente al violín adornos propios y algunas piezas más largas que suenan a clásicos conocidos, pero que son difíciles de identificar en una ejecución tan rudimentaria.

Es el primer texto teatral y su debut profesional como directora de escena para Débora Izaguirre, que presenta la pieza como un “cuento musical de terror y amor” que recoge lo que ella imagina sobre los últimos días de vida de Bécquer, la relación con las mujeres que amó (o creyó amar), sus sentimientos, las heridas de su infancia y su visión del mundo. Puede decirse que fracasa en el intento. Y añade un colofón final reivindicativo feminoide completamente fuera de lugar.

Lo más curioso de todo es que se haya repetido justo un año después otra incursión en los textos de Bécquer, tras aquella titulada ‘El monte de las ánimas (Historias de terror)’ de noviembre de 2024, en la que también era pieza central esa leyenda soriana. Si aquella (ver nuestra reseña de entonces) nos mereció solo un aprobado y nos pareció una producción menor que daba poco miedo y solo se dejaba ver, y si, sin embargo, resulta muy superior a esta en hilvanado, montaje e interpretación, cómo podríamos calificar la que se estrenó este jueves… Sintiéndolo mucho debemos otorgar un suspenso y esperar que la autora se aplique y a la próxima podamos celebrarlo.

Posdata.- Por favor, señor don Juan Carlos Pérez de la Fuente, suspenda por un tiempo esa chusca recreación audiovisual del fallecido Fernando Fernán Gómez hablando de gambas con gabardina y telefonitos, con la que introduce todos los espectáculos: vista y oída dos veces, a la tercera resulta cargante.

APROXIMACIÓN A LA PROPUESTA (del 1 al 10)

Interés: 5

Texto: 7

Dramaturgia: 3

Dirección: 4

Interpretación: 5

Puesta en escena: 4

Producción: 4

Programa de mano: 7

Documentación a los medios: 7

MÁS ALLÁ DE ESTA VIDA

A partir de la biografía y obras de Gustavo Adolfo Bécquer

Del 28 de octubre al 16 de noviembre de 2025

Dramaturgia y dirección Débora Izaguirre

Intérpretes Álvaro Alvarado, Fran Pineda, Zuria Gómez

