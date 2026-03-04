‘Más acá de los romances’, un placer exquisito

Dicen que es el primer musical que se hace a partir del Romancero, y es todo un acierto. Dicen que es un viaje para escuchar, aprender y disfrutar con Ramón Menéndez Pidal, su esposa María Goyri y su hija Jimena en una emocionante travesía en busca de la «flor nueva de romances viejos», y es una magnífica producción para redescubrir esa joya literaria que es el Romancero, sus orígenes y su prolongación hasta nuestros días.

España es el país del Romancero, cuya importancia puede compararse a la de La Ilíada; y está henchido de emociones, ingenio y hermosa sensatez, de la historia y la personalidad del pueblo que lo renueva y conserva; de él nace el teatro español del Siglo de Oro, seduce luego a los románticos del mundo entero, y alimenta a los poetas españoles del siglo XX. Redescubrirlo y llevarlo a la máxima altura académica y popular fue obra de María, Ramón y Jimena, esta familia de eruditos, símbolo de lo mejor de la cultura española de su época.

Un retablo biográfico musical lo consideran sus creadores, Antonio Castillo Algarra e Ignacio Rodulfo Hazen, que tejen con palabras y datos de Azorín, Lope, Lorca, Fray Luis de León, Rafael Lapesa, José Ortega y Gasset y Julián Marías, junto a músicas de Luis de Salinas, Juan del Encina y otros compositores del siglo de oro y de la llamada edad de plata del XX, un entramado músico-literario de excelente factura, con Rodulfo a cargo de la dirección musical y Castillo de la artística ayudado en la escenografía por Gala Vivancos. Todo un ejemplo de esmerada producción con bajo presupuesto, de imaginativa puesta en escena con pocos y acertados recursos, de combinación de texto, música, cantos y danzas realmente encomiable.

Antonio Castillo Algarra demuestra un conocimiento de nuestra literatura y un amor por ella que hoy día resulta más escaso incluso que en vida del sabio Ramón Menéndez Pidal (1869-1968), el filólogo, historiador, folclorista y medievalista que fue director de la RAE durante dos décadas y 151 veces nominado al premio nobel de literatura. El argumento está perfectamente construido hilando asuntos y personajes tan variados y la dramaturgia es un dechado de concisión y claridad para juntar un repertorio de unas veinte canciones con la intervención de medio centenar de personajes a cargo de un elenco excepcional de ocho actores/cantantes/danzantes/músicos que se prodigan en un derroche interpretativo muy poco frecuente. Estamos ante un trabajo colectivo de primera categoría que es una respuesta contundente y adecuada a la campaña de maledicencias que ha sufrido el director -‘el gurú de los Pocholos’ le llamaron- a propósito de la reciente crisis en la consejería de educación de la Comunidad de Madrid.

La obra fue estrenada por encargo del Festival Iberoamericano del Siglo de Oro ‘Los Clásicos de Alcalá’ en el Corral de Comedias de esta ciudad en 2022, y ahora ha tenido una programación corta, de seis matinés escolares y cinco funciones de las que asistimos a la última, este domingo. Por sus valores simbólicos y artísticos podría y debería programarse sin parar.

Aproximación al espectáculo (valoración del 1 al 10)

Interés: 9

Texto: 9

Dramaturgia: 9

Dirección: 9

Interpretación: 9

Escenografía: 8

Producción: 9

Información a los medios: 7

Programa de mano: 7

REPERTORIO

-Los desmayos Letra: Calderón de la Barca Música: Juan Hidalgo Celos aun del aire matan, 1660

-Romance del Conde Claros Letra: tradicional Música: Luís de Narváez Los seis libros del delphin de música, 1538

-Más vale trocar Música y letra: Juan del Encina Cancionero de palacio, ca. 1500

-Romance del prisionero Letra: tradicional Música: anónimo Cancionero de palacio, ca. 1500

-Romance del Conde Arnaldos Letra: tradicional Música: popular y Diego Pisador Libro de música de vihuela de Diego Pisador, 1552

-Romance de Rosaflorida Letra: tradicional Música: Jácara, popular del siglo XVII

-Por unos puertos arriba Letra: Juan del Encina Música: Antonio de Ribera Cancionero de palacio, ca. 1500

-Romance del enamorado y la muerte Letra: tradicional Música: La indita, son popular novohispano, siglo XVII

-Romance del Conde Niño Letra: tradicional Música: tradicional Flor nueva de romances viejos, 1928

-Folías Letra: tradicional Música: popular recogida por Luis de Briceño Método mui facilíssimo para aprender a tañer la guitarra, 1626

-Tu del ciel ministro eletto Música: Georg Friedrich Handel l trionfo del tempo e del disinganno, 1707

-Gallarda IV Música: Luis de Milán El maestro, 1536

-Canarios Música: Fabrizio Caroso Il ballarino, 1581

-De los álamos vengo, madre Música: Juan Vásquez Villancicos y canciones a tres y a cuatro, 1551

-Canción del fuego fatuo Música: Manuel de Falla El amor brujo, 1914

-Yo quiero un auto Letra: Alfonso Jofre de Villegas y Mariano Bolaños Música: Ángel Ortiz de Villajos 1928

-Romance «Descolorida zagala» Letra: Lope de Vega Música: anónimo peruano para el romance «Entre dos álamos verdes»

Códex Zuola, siglo XVII

-Ay amor loco Letra: Luis de Briceño [¿?] Música: Luis de Briceño Método mui facilíssimo para aprender a tañer la guitarra, 1626

-La violetera Letra: Eduardo Montesinos Música: José Padilla 1914

REAL TEATRO DEL RETIRO

‘Más acá de los romances’

Un retablo biógrafico musical de Antonio Castillo Algarra e Ignacio Rodulfo Hazen

Dirección general y artística: Antonio Castillo Algarra

Dirección musical: Ignacio Rodulfo Hazen

Dirección coreográfica y co-dirección escénica: Gala Vivancos

REPARTO

(por orden de aparición)

– Ramón Menéndez Pidal; Conde Claros; marinero; Azorín; padre de la doncella guerrera; rey en Gernideldo; voz – Antonio Castillo Algarra

– Jimena Menéndez Pidal; doña Urraca; árbol; lavandera; Juliana; madre; soprano, jarana – Pilar González Barquero

– Gonzalo Menéndez Pidal; guitarra; voz; hermano estirado de Ramón; erudito positivista; y lánguido; Colás; alcalde novelero; narrador – Ignacio Rodulfo Hazen

– Julián Marías; cazador; verdugo; arzobispo; falangista acusador; saetero; árbol; campesino; Lope de Vega; chico de revista;

cupido; baile; voz; jarana – Adrián Díaz Rodríguez

– María Goyri; preciosa (la gitanilla); la doncella guerrera; la gitana en su baranda; chica de revista; infanta de Gerineldo; doña Isabel de Urbina, bailarina – Alejandra R. Montemayor

– El prisionero; el Cid; árbol; campesino; Paco, el gitano; enamorado de don Martín; chico de revista; Gerineldo – Javier Turrientes

– El conde Arnaldos; caballero de El Cid; árbol; campesino; Conde Niño; don Martín; Lorca; chico de revista; cupido; voz; jarana – Miguel Álvarez

– Clave; sacabuche; árbol – Nicolás Casas

Diseño de iluminación: Enrique Chueca y Antonio Castillo Algarra Sonido: José María Santurde

Realización de vestuario: María Jesús Gómez-Portillo (Petraporter) e Iñaki Cobos

Dirección técnica y elaboración de escenografía: Carmen Arias

Vestuario y decorados: Antonio Castillo Algarra

Fotografía: Rafa de Pazos y Adolfo Añino.

Producción de For the fun of it y Asociación para la Libertad y las Artes Príncipe Baltasar Carlos (LABC)

En colaboración con la Fundación Ramón Menéndez Pidal

Duración total aproximada 1 hora 15 minutos

Matinés escolares

20 de febrero de 2026, 12:00 h.

23, 24 y 27 de febrero de 2026, 10:00 h. y 12:00 h.

Funciones

Sábados 21 y 28 de febrero de 2026, 12:00 h. y 17:00 h.

Domingo 22 de febrero de 2026, 12:00 h.

Real Teatro de Retiro, Plaza Daoíz y Velarde, 4. Metro Pacífico

Edad recomendada a partir de 12 años.