Si el Gobierno lo permite

90.000 millones para Ucrania que pagarán ustedes

Archivado en: Economía

Más información

Meta (Facebook, Instagram) despide a más de 8.000 empleados

Meta (Facebook, Instagram) despide a más de 8.000 empleados

La Unión Europea vuelve a recurrir a los mercados… y la factura no desaparece, solo cambia de sitio. La Comisión Europea plantea movilizar 90.000 millones de euros en forma de préstamos para Ucrania. Para hacerlo, emitirá deuda en los mercados financieros. Y aquí está la clave. Ese dinero no es gratis.

Es deuda que habrá que devolver… con intereses.

¿Quién paga esa deuda? Los Estados miembros.

¿Y quién financia a los Estados? Los ciudadanos, a través de los impuestos.

Es el mismo mecanismo que ya hemos visto en otros programas europeos: Bruselas se endeuda, pero el compromiso de devolución recae sobre los países. Y eso abre un debate importante. Porque no estamos hablando solo de política exterior…estamos hablando de deuda común, responsabilidad fiscal y carga futura para los contribuyentes europeos.

En este vídeo analizamos cómo funciona este tipo de financiación, qué implica realmente este préstamo y quién asume el coste final. Porque la pregunta es inevitable: cuando Europa se endeuda… ¿Quién termina pagando la factura?

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

CUCHILLOS DE COCINA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Conservas Cuchillos de cocina Fiambres y embutidos Máquinas de café
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]