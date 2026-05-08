90.000 millones para Ucrania que pagarán ustedes

La Unión Europea vuelve a recurrir a los mercados… y la factura no desaparece, solo cambia de sitio. La Comisión Europea plantea movilizar 90.000 millones de euros en forma de préstamos para Ucrania. Para hacerlo, emitirá deuda en los mercados financieros. Y aquí está la clave. Ese dinero no es gratis.

Es deuda que habrá que devolver… con intereses.

¿Quién paga esa deuda? Los Estados miembros.

¿Y quién financia a los Estados? Los ciudadanos, a través de los impuestos.

Es el mismo mecanismo que ya hemos visto en otros programas europeos: Bruselas se endeuda, pero el compromiso de devolución recae sobre los países. Y eso abre un debate importante. Porque no estamos hablando solo de política exterior…estamos hablando de deuda común, responsabilidad fiscal y carga futura para los contribuyentes europeos.

En este vídeo analizamos cómo funciona este tipo de financiación, qué implica realmente este préstamo y quién asume el coste final. Porque la pregunta es inevitable: cuando Europa se endeuda… ¿Quién termina pagando la factura?