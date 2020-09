驴Quieres conseguir una manicura en casa con buenos resultados?

Cuando vas al sal贸n de belleza tus u帽as quedan perfectas, porque un profesional sigue unos pasos, si sigues estos pasos en casa, el resultado ser谩 mucho mejor, ‘perfecta no’ pero s铆 bastante ‘apa帽ada’.

La manicura es v谩lida tanto si te vas a pintar las u帽as de color, como si las llevas naturales, adem谩s te ayudar谩 a mejorar el aspecto de tus u帽as, en Periodista Digital te contamos m谩s detalles.

Manicura en casa trucos

Seguro durante el confinamiento te has arreglado las u帽as en casa, no hab铆a otro remedio.

La manicura profesional en un sal贸n de belleza logra resultados impecables, pero si no puedes acudir, o prefieres ahorrar dinero, te contamos los paso de una manicura en casa. El mejor consejo, reserva al menos 25 minutos no quieras acabar en 10.

Limpia tus u帽as con quitaesmaltes

Si llevas esmaltes semipermanentes, tendr谩s que usar productos con acetona, de otro modo no lo quitar谩s. Si son esmaltes convencionales puedes usar quitaesmalte sin acetona.

Si no llevas esmalte de u帽as, tambi茅n es conveniente que pases un disco de algod贸n empapado en quitaesmaltes sin acetona por tus u帽as. Ayuda a retirar restos min煤sculos de alg煤n esmalte anterior.

Una vez retirado el esmalte sumerge las u帽as en agua tibia unos minutos.聽

Recortar las u帽as, limar y pulir.

Recorta las u帽as primero, luego usa la lima para cincelar las u帽as, seg煤n te guste cuadradas, redondeadas o un punto intermedio. Limar las u帽as es importante para dar forma, pero pulir la superficie de las u帽as tambi茅n.

En una manicura profesional te pulen las u帽as, es un paso clave para lograr una superficie lisa.

Si no pules las u帽as los aceites naturales pueden acumularse y dejar residuos sobre la u帽a que arruinan la manicura. A simple vista no notas estas imperfecciones, sin embargo cuando aplicas el esmalte de u帽as, no queda bien.

Seg煤n Rita Remark profesional de la manicura de Essie, 鈥榩ulir las u帽as es como cepillarse los dientes, ilumina, hace que las u帽as se vean m谩s j贸venes y elimina las arrugas鈥.

Empuja tus cut铆culas hacia atr谩s

No las quites, las cut铆culas cumplen su funci贸n. Puedes usar un palito de naranjo para empujarla las cut铆culas.

Exfolia las manos y u帽as

Tras pulir, un truco es usar un exfoliante para el cuerpo en聽manos y 聽u帽as, o preparar un exfoliante casero. Una cucharada de bicarbonato y otra de agua, aplica en las u帽as y masajea.

Deja reposar unos minutos y enjuaga, Completa el pulido de u帽as y las deja m谩s lisas.

Hidrata tus manos y cut铆culas

Un humectante para las manos y las cut铆culas completa la manicura, resulta muy relajante y prepara las manos para el paso siguiente.

Aplicar la base

Aplicar una capa de base, ayuda a hidratar y proteger las u帽as. Las endurece y evita que se astillen.

Essie Weingarten fundadora de Essie la marca de u帽as, recomienda esperar dos minutos completos entre capa y capa. Primero la base, esperar y luego ya viene el color de u帽a.

Aplica la primera capa de color

Ahora llega la parte que m谩s nos gusta, aplicar el color. Aplica una primera capa delgada, asegur谩ndose de que el pincel llegue hasta la cut铆cula y las esquinas de las u帽as.

Una cobertura de toda la u帽a en la primera capa, facilita que la segunda sea m谩s sencilla.

El truco es no sobrecargar el pincel, ni hacer demasiados trazos. Lo ideal es pasar el pincel tres veces por las u帽as, una por la parte central y otra a cada lado, con esto cubres toda la u帽a.

Aplica la segunda capa de color

Tras esperar m铆nimo 2 minutos, (usa el reloj del m贸vil o tu reloj, pero no aplique esta segunda capa antes de dos minutos). Aplica la segunda capa, no cargues mucho el pincel, reparte en tres trazos como en la primera capa.

Los tonos de u帽as muy claros o pasteles pueden requerir una tercera capa, si es as铆, espera dos minutos y repite los pasos.

