Los mejores productos de belleza coreanos (K-Beauty) 2021 🥇

Propolis Suero ultra concentrado CNP Laboratory

CNP Laboratory es una de las principales marcas de belleza centrada en la innovación. Ganadora de premios de belleza como el Gardian Healty Beauty.

Contiene Extracto de Propóleo concentrado, conocido por sus propiedades antioxidantes e hidratantes para revitalizar la piel.

El ácido hialurónico también ayuda a mantener la piel firme, sana y luminosa.

Con solo una o dos gotas suavizas la piel, además puedes añadir unas gotas a tu crema de día o a tu maquillaje.

Mascarilla hidratante sedosa Mediheal

Una mascarilla hidratante sedosa, empapada en ampollas, repleta de factores hidratantes naturales para reponer los niveles de hidratación de la piel mientras minimiza la apariencia de los poros.

Contiene N.M.F (factor de hidratación natural), hialuronato de sodio y ceramida que bombean abundante humedad y proporcionan ricos nutrientes a la piel seca y áspera para una piel húmeda y tersa al instante

Ayuda a refinar los poros y mejora las arrugas para una piel suave y juvenil express

La lámina de mascarilla de celulosa es adhesiva poder adhesivo para una aplicación cómoda como la seda y una rápida transferencia de ingredientes activos dentro de la ampolla nutritiva para un efecto de cuidado intensivo de la piel

Klairs, Rich moist Crema facial calmante

Crema hidratante para pieles normales o secas. Aporta una hidratación duradera para una piel radiante.

Esta crema aporta una hidratación inmediata y duradera a la piel. El cutis se ve más radiante y cuidado desde su primer uso, ya que trabaja desde las capas más profundas de la piel.

Ayuda también a reparar las células de la piel y calma la piel seca, irritada y sensible recuperando su capa protectora natural y ayudando a retener el agua necesaria para evitar la sensación de tirantez.

Contiene ingredientes clave para mantener la hidratación de la piel durante todo el día: aceite de semilla de jojoba y centella asiática.

Previene la aparición de arrugas prematuras. Producto no testado en animales, «eco friendly», sin alcohol ni parabenos.

Benton Aloe BHA Tóner Piel

Indicado para todo tipo de pieles, entre sus ingredientes destaca el extracto de Aloe vera, el Beta-glucano y el ácido hialurónico. Una combinación de ingredientes que ayudan a calmar la piel.

La mucina de caracol también ayuda a humectar la piel y aumenta su capacidad de regeneración. Se aplica tras desmaquillar la piel.

Beauty» BANILA CO Clean it Zero Limpiador de espuma clarificante

BANILA CO Clean it Zero Pore Clarifying Foam Cleanser 150ml. El limpiador de espuma con pH equilibrado ayuda a controlar la apariencia del tamaño de los poros y elimina suavemente el exceso de células muertas de la piel con ácido Tri-Peel.

La microespuma suave contiene un 1,1% de lodo de origen natural para una piel fresca. Hecho en Corea.

Wishtrend Ácido mandelico 5%

El agua de 5% Skin Prep de By Wishtrend Mandelic es un exfoliante hidratante y no irritante que se puede usar diariamente.

Formulado con ácido mandélico, actúa como un tratamiento exfoliante que mejora el tono y la textura de la piel al tiempo que aumenta la eficacia de otros productos.

Missha Time Revolution The First Treatment

Esencia facial con altas propiedades hidratantes. Recupera el equilibrio de la piel de manera natural y respetuosa. Formulado con la Cebada del Himalaya que es altamente antioxidante, favorece la elasticidad de la piel y la protege de los daños cutáneos.Â