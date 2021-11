Maquillajes no comedogénicos

Vichy Dermablend o Roche Posay Toleriane Teint Mattifying son dos de los mejores maquillajes no comedogénicos 2021.

¬ŅQu√© ventajas tienen los maquillajes no comedog√©nicos? Estos productos, igualan el tono de piel, cubren imperfecciones, pero no obstruyen los poros de la piel.

Permiten que ‚Äėla piel respire‚Äô, previenen la aparici√≥n de acn√©¬† y puntos negros. Adem√°s son m√°s c√≥modos de usar en verano, para evitar que nada m√°s maquillarte tu piel comience a sudar.

En otro artículo de Periodista Digital hablamos de cómo aplicar primer o pre-base, hoy de los maquillajes no comedogénicos.

¬ŅC√≥mo saber si un maquillaje es o no comedog√©nico?

Un maquillaje que tiende a obstruir los poros es comedog√©nico, ya que favorece que nuestra piel sea m√°s grasa. En el otro extremo un maquillaje no comedog√©nico se le considera un producto ‚Äėno oclusivo‚Äô o ‚Äėanti acn√©‚Äô.

Si tu piel es grasa lo ideal es que busques un maquillaje no comedogénico, pero también es adecuado para otros tipos de piel, es decir no son exclusivos para pieles grasas (no secan la piel ni nada parecido).

Para identificar si un maquillaje es o no comedog√©nico, la verdad es que salvo que el producto especifique que ‚Äėno es comedog√©nico‚Äô, la √ļnica forma es revisar los ingredientes.¬† Afortunadamente la mayor√≠a de marcas que ‚Äėno son comedog√©nicos‚Äô suelen anunciarlo en el producto.

Ingredientes comedogénicos, si el maquillaje tiene uno o varios obstruye los poros

Alcohol de lanolina acetilada

Estaerato de butilo

Manteca de cacao

Manteca de coco

Aceite de semilla de algodón

D & C Red # 3· D & C Red # 17

D & C Red # 21

D & C Red # 30

D & C Red # 36

Decyl Oleate

Dioctyl Succinate

Disodium Monooleamido PEG 2-Sulfosuccinato

Lanolina etoxilada

Palmitato de etilhexilo

Isopropyl isoestearato

Isopropyl miristato

Palmitato de isopropilo

isoestearato de isoestearilo

Laureth-4

La lista incluye muchos más ingredientes, así que quizás es mejor saber el siguiente apartado que son menos.

Ingredientes no comedogénicos,  Рno obstruyen los poros

Seguramente si tiene estos ingredientes será un producto no comedogénico, no obustruye los poros.

Mejores maquillajes no comedogénicos 2021

Un fondo de maquillaje fresco, ligero y maleable para corregir y mejorar las pieles grasas y con tendencia acneica. Esta fórmula camufla y corrige las imperfecciones durante todo el día sin efecto máscara.

Esta fórmula camufla y corrige las imperfecciones durante todo el día sin efecto máscara. Reduce las imperfecciones hasta un 49% **tras 4 semanas de uso, aporta un acabado mate a la piel durante todo el día.

Disponible en 7 tonos.

Una de las bases de maquillaje con  más prestigio, tiene nada menos que 56 tonos distintos. En Amazon más de 1000 personas la han valorado positivamente, obtiene un 4.4 sobre 4. Es muy ligera y de larga duración hasta 24 horas.

Capaz de regular la grasa, no se desplaza ni se derrite, ideal para personas que sudan mucho. No tiene perfume ni aceites.

Fit Me es un maquillaje que afina poros. y unifica la textura de la piel. Tiene 29 tonos distintos. Indicado para pieles mixtas o grasas, tiene buena cobertura pero un acabado bastante natural.

El fondo de maquillaje Healthy Mix Anti-Fatigue de Bourjois da a tu piel una luminosidad natural que le da un aspecto descansado y saludable.

que le da un aspecto descansado y saludable. Con su exclusiva combinación de vitaminas C, E y B5, borra instantáneamente los signos de fatiga y las imperfecciones y potencia el esplendor de la piel para un cutis con un aspecto más fresco y un 70% más radiante durante 16h y hasta 24h de hidratación.

para un cutis con un aspecto m√°s fresco y un 70% m√°s radiante durante 16h y hasta 24h de hidrataci√≥n. ¬†Adem√°s, gracias a su f√≥rmula no comedog√©nica, no se te tapar√°n los poros. As√≠ que, cuando necesites los efectos de un sue√Īo reparador pero sin dormir .

Clinique es una marca l√≠der en cosm√©tica, sus productos siempre funciona a√ļn si tienes la piel muy sensible, de ah√≠ su reputaci√≥n. Este maquillaje est√° pensado para cuidar la piel con tendencia a tener acn√© y para prevenir brotes. Lo tienes en 11 tonos. Sometido a pruebas de alergia, no irritante.

Este producto de Covergirl está muy bien valorado, más de 1.100 personas han opinado positivamente. Tiene una gran relación calidad precio, y dispone de 11 tonos.

Lo de 3-en-1 es porque une un prebase de maquillaje o primer, el maquillaje y un corrector en un solo producto.

Tiene SPF 20

Cobertura mate impecable durante todo el día

Cobertura durante todo el día que no se siente pesada ni pegajosa

Este maquillaje de Neutrogena ofrece cobertura natural con la tecnología MicroClear, científicamente demostrada para disolver el aceite y ayudar al ácido salicílico de sus ingredientes a evitar los brotes de acné.

Ideal para pieles grasas y mixtas, no obstruye los poros, controla el brillo y proporciona un aspecto natural. 14 tonos para escoger.