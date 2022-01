Inika, Juice Beauty, ILIA o Zelens son cuatro de las mejores marcas de maquillaje orgánico 2022. Cuando la oferta es amplia, el consumidor selecciona, no vale cualquier producto para aplicarlo sobre la piel. La cosmética orgánica responde a una necesidad de seleccionar cosméticos con unas características determinadas.

¬ŅEs lo mismo maquillaje natural que org√°nico?¬†Es similar pero con matices. Ambos usan ingredientes de origen¬†natural, ¬†la principal diferencia son las regulaciones o est√°ndares.

Los org√°nicos tienen que pasar pruebas que demuestren no tener OGM, pesticidas y otros ingredientes. Si no las pasan ese producto no puede salir a la venta como ‚Äėorg√°nico certificado‚Äô. Mientras que los cosm√©ticos naturales contienen ingredientes derivados de la naturaleza. pero¬†no se someten a estas pruebas o est√°ndares.

¬ŅQu√© es la cosm√©tica org√°nica?

Tiene relación con una filosofía de vida en constante crecimiento: los veganos. Este colectivo rechaza comer alimentos de origen animal, incluidos los insectos, (por eso no toman miel). No quieren usar cuero o cualquier otra fibra textil derivada de animales, y buscan cosméticos sin ingredientes animales. Aquí entra la cosmética orgánica.

La cosm√©tica org√°nica busca crear productos para el cuidado de la piel, cuerpo y cabello, solo a base de plantas o ingredientes de origen bot√°nico. Ning√ļn producto puede haber sido probado en animales,¬† ni contener, ingredientes gen√©ticamente modificados como los¬†herbicidas o fertilizantes sint√©ticos.

¬ŅQu√© significa org√°nico certificado?

Es un escal√≥n m√°s de la cosm√©tica org√°nica: ¬†una marca org√°nica certificada. Utiliza ingredientes de origen vegetal, no testa en animales, y adem√°s elimina productos qu√≠micos controvertidos como los parabenos, colorantes sint√©ticos, fragancias y nanopart√≠culas.¬īPasa por una serie de pruebas y an√°lisis que avalan su composici√≥n org√°nica.

Beneficios de los cosméticos orgánicos

Al usarlos ayudas a preservar el medio ambiente, al evitar el uso de químicos que tiene efectos nocivos en el ecosistema.

Son un c√≥ctel de antioxidantes y nutrientes vitales para la belleza de la piel o el cabello. Proporcionan nutrici√≥n, color (en el caso del maquillaje) o limpieza si es un champ√ļ, sin da√Īar los aceites naturales de la piel o el pelo.

¬ŅPor qu√© suelen ser m√°s caros los productos de belleza org√°nicos?

Fabricar estos productos cuesta m√°s tiempo que los cosm√©ticos convencionales, adem√°s los ingredientes org√°nicos a¬† menudo tienen una vida √ļtil m√°s corta. El producto final es de alta calidad con ingredientes potentes y beneficiosos para la piel o el cabello, y esto se refleja en el precio.

¬ŅC√≥mo saber qu√© marcas de belleza tienen productos org√°nicos?

Seg√ļn el comparador de productos de belleza online, ¬†Cosmetify, que engloba 1710 marcas y hasta y 216 650 productos. Este es uno de los problemas. Un producto que¬†lleve tan solo un 1% de ingredientes org√°nicos (por ejemplo aloe vera), puede ser etiquetado como org√°nico.

Aunque en realidad lleve productos químicos o haya sido testado en animales. La recomendación es buscar certificaciones de que esa marcha ha sido aprobada como orgánica por organismos como la Soil Association o COSMOS.