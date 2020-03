Hamburguesa de lentejas: Receta ideal para veganos y niños

Las hamburguesas de lentejas son una excelente opción para comer rico y saludable. Esta receta es muy fácil y podrás refrigerarlas para poder calentarlas cuando quieras.

Sólo porque seas vegano o vegetariano no significa que no puedas comer hamburguesas. Esta receta es a base de lentejas y verduras, ¡te aseguramos que no te decepcionarás!

¿Qué es el veganismo?

La palabra vegano o vegana es originaria del siglo XIX cuando se llamaba ‘vegetariano total’ a todas aquellas personas que evitaban consumir huevos, productos lácteos o de hacer uso de animales con cualquier propósito.

Según Oxford, el diccionario de la lengua inglesa, el primer uso de la palabra vegetariano data de 1839.

El termino ‘vegan’ fue acuñado en 1944 por Donald Watson, fundador de la Vegan Society de Inglaterra. Esta palabra fue incluida en el diccionario Oxford en 1962 y la definió de la como“vegetariano que no come mantequilla, huevos, queso o leche”.

En la actualidad, se define al veganismo como “una forma de vida que busca excluir, en la medida de lo posible y practicable, todas las formas de explotación y crueldad hacia los animales por comida, vestimenta o cualquier otro propósito”.

Motivos para comer lentejas

Son ricas en minerales como: magnesio, potasio, fósforo, hierro, selenio y calcio. Contienen vitaminas A, B1, B6 y C, las cuales tienen efecto antioxidante y participan en muchas de las reacciones que se llevan a cabo en nuestro organismo. Son fáciles de digerir. Son una excelente fuente de proteína vegetal. Contienen fibra que ayuda al tránsito intestinal para evitar el estreñimiento. Estas legumbres tienen un contenido casi nulo de grasas, siendo un alimento muy beneficioso para aquellas personas que están llevando una dieta paraadelgazar y que quieren vigilar el peso. Son una rica fuente de carbohidratos que proporcionan energía al cuerpo. Nos ayudan a regular los niveles de glucosa en sangre. Mejoran el funcionamiento de nuestro sistema nervioso así como el estado del ánimo debido a su contenido de vitaminas del grupo B. Se recomienda incluir lentejas en nuestra dieta entre una y tres veces por semana.

Ingredientes para la carne de lentejas