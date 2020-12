Cocido montañés en la olla exprés 🍲

¿Por qué se hace lo de ‘asustar las alubias’? Si no lo haces tu cocido montañés podrá estar delicioso, pero a la vista no, —y la comida nos entra por los ojos—. Una vez que las alubias llevan un rato cociéndose las pieles se rompen y se desprenden. No afecta al sabor pero si al aspecto del plato. El truco para evitar que nos suceda es lo de ‘asustar las alubias’. Consiste en cubrir las alubias con agua, y en cuanto hierva, añadir un vaso de agua fría. Esto hace que baje la temperatura de inmediato.

Se recomienda hacer este mismo truco al menos dos veces, es decir dejar que hierva y añadir agua repetido por dos. Sin embargo con una sola vez puede ser suficiente y así ahorras más tiempo.