¿Te gustan los langostinos a la plancha? Una receta de lujo que además de fácil es bastante rápida. ¿Con qué langostinos queda mejor con los crudos o los cocidos? Para plancha mejor con los crudos, te contamos el porqué.

Los langostinos son bajos en calorías, no aportan apenas hidratos de carbono, se pueden incluir en dietas hipocalóricas y también en las low carb como la dieta Paleo. En otro artículo de Periodista Digital hicimos mejillones rellenos, hoy langostinos a la plancha con langostinos congelados.

¿Qué vitaminas aportan los langostinos?

Los langostinos son crustáceos al igual que las gambas o los camarones. Viven en desembocaduras de ríos y en el mar a una profundidad no superior a 100 metros. Hay distintas especies, como el langostino del Atlántico, o el langostinos tigre.

Estos mariscos tienen 76 calorías por ración y 22 gramos de proteínas.

Destaca su contenido en vitaminas del grupo B, como la B3 (3.20 mg), la B9, (2 ug), la B12 (1,90 ug),la B5 (0,28 ug). También tienen vitamina E, (1,50 mg).

Entre los minerales que contienen los langostinos está el calcio (115 mg), el hierro, (3.30 mg), el potasio, (220 mg), el sodio (305 mg) o el magnesio (69 mg).

Los langostinos, gambas y otros crustáceos tienen más colesterol que otros mariscos de concha como mejillones o almejas. Tienen 185 mg de colesterol, sin embargo al ser un alimento que se consume esporádicamente comerlo no representa graves problemas. Si tienes el colesterol alto no abuses.

¿Por qué algunos langostinos tienen la cabeza negra?

Si has comprado langostinos y alguno tiene la cabeza negra, no te preocupes no está en malas condiciones. La melanosis se produce cuando capturan a los langostinos y mueren. En su caparazón tienen una enzima llamada polifenol oxidasa que es responsable de este proceso de melanosis o aparición de manchas.

Esta pigmentación de las gambas o langostinos es inocua, no tiene efectos sobre la salud, sin embargo la industria para evitar este problema suele usar conservantes con sulfitos. Cuanto más frescos sean los langostinos menor probabilidad, que aparezcan manchas oscuras.

Otro tema distinto es que las gambas huelen como a amoníaco, ahí sí que debemos alertarnos y no comerlas. Si detectas este olor a la basura. Es muy peligroso comer mariscos en mal estado, puede provocar una intoxicación alimentaria. Langostinos, gambas, quisquillas, deben oler a agua de mar, a sal, pero nunca a amoniaco.

Cómo hacer langostinos a la plancha con langostinos congelados

Si la receta que vas a preparar es gambas a la plancha o al ajillo o al horno, es mejor usar marisco congelado crudo. Ten en cuenta si usas marisco cocido para el horno o a la plancha no te van a quedar igual, ni de sabor ni de textura al haber sido ya cocidos previamente. El marisco congelado y cocido es ideal para tomar en frío, por ejemplo para una ensalada o un tartar.

Tanto si es congelado y crudo como congelado y cocido para una receta en frío, hay un paso igual para los dos. Descongelar.

Se recomienda descongelar la noche antes dejando el marisco en la parte baja de la nevera. Si se te ha olvidado descongelar siempre puedes hacer una ‘descongelación de emergencia’.

Llena un recipiente hondo con agua ligeramente caliente (pero que no queme). Coloca el marisco en un colador, introduce el colador con el mariscos en el recipiente. Deja reposar 4 minutos, retira del agua y escurre. Retira la capa de hielo superficial. Vuelve a repetir esta operación un par de minutos.

Ingredientes

Langostinos o gambones– 1 kg (pueden ser congelados pero deben ser crudos)

Aceite de oliva virgen extra – 40 ml

Limón – al gusto

Sal gorda – al gusto

Preparación

Si vas a preparar la receta con marisco congelado, antes tienes que dejarlo descongelar en la nevera de un día para otro. Si son frescos este paso no hace falta. Una vez descongelados poner un plato con papel de cocina y dejar reposar para que no tengan agua. No se pelan, la piel es importante para conservar mejor la frescura de la carne de langostino. Lo que haremos es cortar las patas y bigotes con unas tijeras. En una sartén tipo plancha añadir aceite de oliva y sal gorda. Agregar los langostinos y cocinar unos 3-4 minutos por lado o hasta que veas que cambian de color (rosa anaranjado). Apagar el fuego retirar los langostinos y servir acompañado de rodajas de limón.

Si son frescos

Es aún más fácil, directamente seca con papel de cocina para retirar el exceso de agua.

Luego sigue los pasos anteriores, añade aceite de oliva a la sartén, sal gorda y a dorar los langostinos.

