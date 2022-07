Amazon Warehouse –10% de descuento en una selección de artículos devueltos 💥

¡Del 8 al 11 de julio, justo un día antes que comience el Prime Day 2022, —hasta las 23:59 horas del 11 de julio—. Tienes un 10% de descuento en una selección de artículos de Amazon Warehouse! Informática, freidoras sin aceite, robots aspiradores, y mucho más…

Amazon Warehouse apuesta por dar una nueva oportunidad a productos que han sido devueltos, los comprueba y repara si es necesario y luego los pone a la venta con un precio atractivo.

En Periodista Digital te contamos algunas de las ofertas más interesantes de Amazon Warehouse, (recuerda del 8 al 11 de julio tienes un 10% de descuento extra).

¿Qué son las ofertas de almacén de Amazon, (Amazon warehouse)?

Amazon Warehouse es una sección de esta gran plataforma de ventas especializada en darle una segunda vida a productos devueltos que estén en buenas condiciones, —pero que no cumplen los estándares de calidad de Amazon para ser vendidos como nuevos—. También se pueden encontrar en ocasiones productos nuevos pero con la caja abierta..

Los artículo nuevos, —o con poco tiempo de uso—, gestionados por Amazon, que han sido devueltos; pasan a ser inspeccionados, se prueban y verifican están en condiciones óptimas para su venta. Este es parte del trabajo de Amazon warehouse la inspección de productos para verificar si pueden o no ser vendidos como productos reacondicionados con garantías. En caso contrario no saldrán a la venta.

¿Cómo puedo saber el estado de un producto de Amazon warehouse?, (estado bueno, muy bueno etcétera)

En Amazon realizan descripciones detalladas para ayudarte a entender el estado del cada producto de Amazon Warehouse, una guía orientativa te indica en la oferta del producto estas características:

Usado – Como nuevo

Artículo en perfectas condiciones de uso, pero que su embalaje ha sufrido algún daño. El artículo funciona perfectamente y cuenta con todos los accesorios básicos.

Usado – Muy bueno

Artículo en buenas condiciones que se ha usado poco y funciona perfectamente. El artículo tiene pequeños desperfectos físicos. Puede llegar con el embalaje dañado o haber sido reempaquetado y pueden faltarle algunos accesorios no básicos. Los accesorios que faltan se detallen en la descripción individual del artículo.

Usado- bueno

Se trata de un producto en buenas condiciones que presenta cierto deterioro debido a un uso moderado, pero funciona perfectamente. El artículo puede llegar con el embalaje dañado o haber sido reempaquetado.

Puede tener desperfectos físicos como algún arañazo, pueden faltarle algunos accesorios no básicos y es posible que el producto no pueda utilizarse hasta que estos accesorios no se compren por separado. Los accesorios que faltan se detallan en la descripción del producto.

Usado- Aceptable

Presenta claros signos de ser usado pero funciona. El artículo puede llegar con el embalaje dañado o haber sido reempaquetado.

Puede presentar desperfectos físicos y otros signos de haber sido utilizado previamente, como arañazos, muescas en las esquinas o bordes desgastados. Pueden faltarle algunos accesorios necesarios, piezas sueltas o componentes. Es posible que el producto no pueda usarse hasta que estos accesorios se hayan comprado por separado. Se detallan los accesorios que faltan en la descripción.

¿Tengo garantías al comprar en Amazon Warehouse?

Si compras en Amazon Waterhouse y no estás satisfecho puedes devolver el producto como cualquier otro de Amazon. Todos los artículos de Amazon warehouse están cubiertos por una garantía legal. Si el producto se vuelve defectuoso después de pasar el período de devolución de Amazon. Amazon lo reparará y si no fuera posible te reembolsaría el precio de compra del producto.

Amazon Warehouse –10% de descuento en una selección de artículos devueltos

El 10% de descuento adicional se aplicará automáticamente durante el proceso de compra.

SanDisk Tarjeta de memoria Ultra microSDXC de 128 GB+adaptador SD. Velocidad de lectura de hasta 120 MB/S, aprobación Clase 10, U1, A

Velocidades de lectura de hasta 120 MB/s, diseñadas con tecnología patentada para alcanzar velocidades superiores a 104 MB/s UHS-I, requieren dispositivos compatibles capaces de alcanzar esas velocidades.

Las velocidades de escritura son inferiores. Basado en pruebas internas; el rendimiento puede ser inferior dependiendo del

Basado en pruebas internas; dispositivo que la albergue, la interfaz, las condiciones de uso y otros factores. 1 MB = 1.000.000 de bytes.

Braun Minipimer 5200 – Batidora de Mano, 1000 W, 21 Velocidades y Función Turbo, Campana Anti-salpicaduras, Powerbell Plus, Easy-Click, Incluye Vaso Medidor de 600 ml, Color Blanco

Configuración de velocidad: 21 niveles de velocidades variables + modo turbo

Regulación de velocidad: Regulador de velocidad variable

Tecnología PowerBell Plus: SPLASHControl + cuchilla de molienda extra para unos resultados de mezclado más eficientes: si

Sistema EasyClick: cambio de accesorios fácil y rápido: Sistema EasyClick

Potencia (W): 1000

Empuñadura suave: si

Libre de BPA (piezas en contacto con los alimentos): si

Color: Blanca/gris premium

Material del brazo batidor: Acero inoxidable

Longitud del cable de alimentación: 1,2 m

Material de la cuchilla: Acero inoxidable

Piezas aptas para lavavajillas (consulte las instrucciones): si

COSORI Freidora sin Aceite 5.5 L, freidora aire caliente con 100 recetas en español, 11 programas, pantalla LED táctil, cesta antiadherente, temporizador, 1700W, Color Negro

La freidora de aire Cosori Pro Chef Edition tiene una capacidad de 4,7 Litros, el tamaño perfecto para una pareja o una persona que viva sola.

Su sistema de calentamiento de aire 360º mejora la circulación del aire y optimiza el cocinado, permitiendo que los alimentos se cocinen de forma uniforme. Además, cocina con un 85% menos de grasa gracias a su sistema que garantiza resultados crujientes sin necesidad de usar aceite.

Incluye 7 funciones de cocinado que establecen un tiempo y una temperatura predeterminados por Cosori en función del alimento a cocinar, que garantiza la cocción perfecta. Además, permite la modificación manual del tiempo y la temperatura a través de la pantalla táctil que se encuentra en la parte superior de la freidora sin aceite. La pantalla LED táctil permite seleccionar de forma precisa el tiempo y la temperatura de cocinado.

La freidora de aire Cosori Pro Chef Edition alcanza hasta 230ºC de temperatura y tiene una capacidad de 4,7 Litros de capacidad, perfecta para una persona que viva sola o una pareja. Su función de reducción de ruido permite cocinar mientras realizas otras tareas sin que el sonido de la freidora te moleste.

El modelo de CEl modelo Pro Chef Edition de Cosori alcanza tiene un rango de temperatura que va desde los 75ºC hasta los 230ºC, permitiendo cocinar a mayor temperatura y en menos minutos.

Destaca su sistema de calentamiento de aire 360º que permite que los alimentos se cocinen de forma uniforme.

Cosori Pro Chef Edition incluye un sistema de reducción de ruido que garantiza una cocción mucho más silenciosa para que puedas hacer lo que quieras, sin interrupciones, mientras Cosori cocina por ti

Trust Taro Teclado – Disposición QWERTY Español, Resistente a los Vertidos, Cable de 1.8m, Conexión USB, Windows, Mac, PC, Laptop, Ordenador Portátil, Negro

El Taro de Trust. Tiene un diseño de tamaño completo, teclas resistentes al vertido de líquidos y permite ajustar su altura.

Las teclas de perfil bajo de este teclado de tamaño completo y los soportes plegables proporcionan precisamente la comodidad necesaria que facilita la concentración en el trabajo. No hay que preocuparse de si cae algún líquido en el teclado Taro, ya que su diseño resistente a los vertidos permite seguir trabajando sin problemas.

Conecte el cable USB de 180 cm y listo. Cuando hay trabajo por hacer, a nadie le gusta tener que preocuparse por la instalación de software o la configuración de macros.



Oral-B PRO 3 Cepillos de Dientes Eléctricos (Pack de 2) con Mangos Recargables, Tecnología Braun y 2 Cabezales de Recambio y Control de Presión, 3900 N, – Rosa/Negro

Este cepillo tiene un mango fino que ayuda a cepillarte siguiendo las recomendaciones de tu dentista. Te avisa cada 30 segundos para que vayas cambiando de zona de la boca.

El cabezal redondo de Oral B se encara de eliminar la placa, elimina hasta un 100% más de placa que un cepillo manual.

Ayuda a proteger encías delicadas gracias a la tecnología gracias a la tecnología de control de presión de 360º en las encías, reduce la velocidad de cepillado y te avisa para que cepilles más suave.

Chromecast con Google TV – Entretenimiento en Streaming, en tu TV y con Búsqueda por Voz – Disfruta de Películas, Series y Netflix en 4K con HDR – Fácil de Instalar

Chromecast con Google TV – Entretenimiento en Streaming, en tu TV y con Búsqueda por Voz – Disfruta de Películas, Series y Netflix en 4K con HDR – Fácil de Instalar

Google Chromecast es un dispositivo que enchufas en cualquier televisor o monitor con puerto HDMI y te permite reproducir contenido desde tu teléfono u ordenador a tu televisor.

Disfruta de programas y series de TV, películas, vídeos, canciones, juegos, deportes y más contenido de más de mil aplicaciones como Netflix, YouTube TV y HBO NOW

Funciona con todas las aplicaciones de streaming que más te gustan. Disfruta de programas y series de TV, películas, vídeos, canciones, juegos,

