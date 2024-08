El festival gastronómico «Chefs on Fire» llega a Madrid

Tras seis exitosos años en Portugal, este evento único aterriza en la capital española los días 5 y 6 de octubre de 2024, en el imponente escenario del Real Jardín Botánico de Alfonso XIII, dentro de la Universidad Complutense.

Un cartel estelar con olor a humo

La primera edición madrileña de Chefs on Fire reunirá a grandes nombres de la cocina, que dejarán a un lado sus modernas cocinas y tecnología culinaria para enfrentarse a preparaciones al fuego, con la leña y el humo como protagonistas. Entre los chefs confirmados destaca la brasileña Janaína Torres, reconocida como la Mejor Cocinera del Mundo 2024 por The World’s 50 Best Restaurants, con una filosofía acorde al espíritu del festival de desperdicio cero y un enfoque innovador con nuestra amado cerdo como protagonista. Otros grandes cocineros que participarán incluyen a Henrique Sá Pessoa y Tekuna Gachechiladze, Reina de la cocina moderna georgiana.

Entre los talentos nacionales, destacan Lucía Freitas, Carlos Casillas, Javi Estévez (uno de nuestros favoritos) y Miguel Carretero, quienes deleitarán a los asistentes con su maestría en los fogones.

Gastronomía al son de la sostenibilidad

La propuesta de Chefs on Fire va mucho más allá de la comida. A lo largo de las dos jornadas, los asistentes podrán disfrutar de actuaciones musicales en directo con artistas como Pájaro Sunrise, La Perra Blanco, Coni Lechner o Ariel Brínguez, entre otros.

Con la música y el humo de telón de fondo, subyace el compromiso con la sostenibilidad. La organización pretende concienciar sobre la minimización del impacto en el medioambiente con más de 50 puntos de acción, desde el uso de materiales reciclados para la decoración y mobiliario al uso de bio-combustibles para abastecer al festival.

Y todo ello se desarrollará en el escenario que provee el Real Jardín Botánico de Alfonso XIII de Madrid, con sus más de 50.000 metros cuadrados de vegetación.

Esta primera edición será una prueba de fuego para la organización, con una vara de medir bien alta a raíz del éxito de la ya afincada versión original portuguesa que, de alcanzarse, garantizará que esta experiencia se convierta en una nueva tradición del panorama de festivales madrileños.