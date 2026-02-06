Lomos de bacalao al horno sobre patatas panadera.

Karlos Arguiñano nos presenta esta receta de lomos de bacalao fresco al horno sobre patatas panadera, un clásico que nunca falla.

Elige bacalao con piel para asegurar que quede jugoso, con lascas que se desprenden fácilmente.

Las patatas panadera son ideales, ya que absorben los jugos y aportan un toque exquisito.

Ingredientes para 4 personas

600 g de bacalao fresco con piel

con piel 2-3 patatas

2 cebolletas

2 pimientos verdes

8 ajos frescos

150 ml de caldo de pescado

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil fresco

La preparación se puede realizar en aproximadamente 60 minutos. La dificultad es baja y el coste también es asequible.

Paso a paso

Fríe las verduras y patatas: Calienta suficiente aceite en una sartén hasta que cubra el fondo. Pela y corta las cebolletas en juliana gruesa. Haz lo mismo con los pimientos verdes. Pela las patatas, córtalas en rodajas finas y añádelas a la sartén. Fríe a fuego medio-alto durante unos 25-30 minutos. Al final, incorpora los ajos pelados y picados, removiendo bien. Prepara las patatas panadera en el horno: Con la ayuda de una espumadera, forma cuatro montones en una bandeja y escurre el exceso de aceite. Vierte el caldo por encima. Hornea a 220ºC, previamente precalentado, durante 8-10 minutos. Haz el aceite de perejil: Pica el perejil en un bol y añade de 3 a 4 cucharadas de aceite. Mezcla bien y reserva. Añade el bacalao: Corta el bacalao en cuatro lomos y sálsalos al gusto. Coloca uno sobre cada montón de patatas. Unta con aceite de perejil utilizando una brocha. Hornea a 220ºC: si los lomos son finos, bastarán unos 10 minutos; si son gruesos, necesitarás entre 15 y 12 minutos para que queden perfectos. Sirve: Rocía con la salsa que queda en la bandeja y decora con una hojita de perejil.

Trucos de Karlos Arguiñano

No te pases con la cocción. Pincha el bacalao: si se separan las lascas fácilmente, está listo, con un centro brillante y nacarado.

La piel del bacalao es clave para mantenerlo jugoso; si lo usas fresco, añade sal; si está desalado, omite este paso.

El aceite sobrante se puede colar y guardar para otra preparación.

En un vídeo de Cocina Abierta, Arguiñano afirma: «Esto va a ser un espectáculo. Os lo dice quien corta el bacalao».

Por qué triunfa esta receta

Las clásicas patatas panadera incluyen cebolleta, pimiento y ajo, ingredientes que aportan sustancia mientras recogen los jugos del pescado. Es un plato perfecto tanto para celebraciones como para comidas diarias en familia.

Una variante que puedes encontrar en Directo al Paladar sugiere hornear a 180-190ºC, añadiendo vino blanco y chips de ajo. Sin embargo, la versión de Arguiñano es más directa y sin complicaciones.

Asegúrate de comprobar el punto: busca que el lomo esté jugoso y no seco. Ideal acompañarlo con una ensalada verde.

No esperes más para probarlo; ¡te hará sentir como si estuvieras cenando en un restaurante desde casa!.

