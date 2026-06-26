El aceite madrileño se alza como referente y conquista el máximo galardón regional

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Aceite de Madrid ha sido distinguida como el mejor producto de la región por la Academia Madrileña de Gastronomía, en un reconocimiento que refuerza su papel como uno de los grandes exponentes de la calidad agroalimentaria madrileña.

La entrega del premio tuvo lugar durante la décima edición de los galardones gastronómicos de la Comunidad de Madrid, celebrada en la emblemática Real Casa de Correos. En representación de la entidad, su presidente, Rafael Gómez Toba, recibió el reconocimiento acompañado por la directora del Consejo Regulador, Esther Alonso.

Durante el acto, Gómez Toba subrayó la ambición del sector por ganar presencia en la restauración de alto nivel, destacando la importancia de que el aceite madrileño sea cada vez más habitual en las cocinas profesionales y también en las preferencias del consumidor. En este sentido, apuntó a un objetivo claro: que los comensales identifiquen y demanden platos elaborados con aceite de Madrid, del mismo modo que ya sucede con otros productos como el vino.

El premio supone un respaldo al trabajo desarrollado por la DOP en la defensa de la calidad y la autenticidad de sus aceites, así como al esfuerzo continuo por impulsar a agricultores, almazaras y profesionales implicados en toda la cadena de producción.

Más allá del reconocimiento institucional, la distinción también pone en valor el trabajo colectivo de un sector que ha logrado posicionar el aceite de oliva virgen extra madrileño en un lugar destacado, tanto dentro de España como en los mercados internacionales. Este impulso coincide con una etapa especialmente positiva, marcada por nuevos éxitos en concursos internacionales cuyos resultados se darán a conocer próximamente.

Con iniciativas centradas en la innovación, la sostenibilidad y la difusión de la cultura del aceite, la DOP Aceite de Madrid continúa fortaleciendo su identidad y ampliando su presencia, consolidándose como un producto clave dentro del panorama gastronómico regional.