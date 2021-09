El maleante despistado intenta atracar el coche de los guardaespaldas del alcalde de Sao Paulo y lo cosen a tiros

El tipo se las prometía muy felices y acabó abatido como un pardillo.

Un maleante de poca monta fue abatido a tiros el 1 de septiembre de 2021 por una oficial de la Policía de Sao Paulo, en Brasil, cuando intentó perpetrar un robo en el coche de los escoltas del alcalde de la ciudad, Ricardo Nunes.

POLICIAIS DA ESCOLTA DO PREFEITO DE SP REAGEM A ASSALTO – Imagens de câmera de segurança mostra a tentativa de assalto em frente da casa do prefeito de #SaoPaulo, #RicardoNunes, na manhã desta quarta-feira (1). Policiais da escolta do prefeito reagiram, e um suspeito morreu. pic.twitter.com/YlbUOKu0iq

