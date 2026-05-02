Trump despacha el portaaviones Abraham Lincoln hacia Cuba y amenaza con «tomar el control casi de inmediato» de la isla

Donald Trump ha elevado la presión sobre la comunista Cuba, hasta un punto que no tenía precedente desde octubre de 1962.

El presidente americano anunció el envío del portaaviones USS Abraham Lincoln a las costas cubanas y afirmó que Estados Unidos podría «tomar el control casi de inmediato» de la isla.

Las declaraciones llegaron horas después de que Washington impusiera nuevas sanciones contra altos funcionarios del régimen de La Habana.

«Tras terminar el trabajo en Oriente Medio», dijo Trump refiriéndose a la guerra contra Irán, «moveré el portaaviones hacia aguas caribeñas».

Cuba está a 150 kilómetros de la costa de Florida. Es, según Trump, una «amenaza extraordinaria» para la seguridad nacional americana.

El USS Abraham Lincoln es uno de los portaaviones de propulsión nuclear más grandes del mundo. Su despliegue en el Caribe es una demostración de fuerza que Washington no había realizado en esa región en décadas.

El papel de Marco Rubio: el hombre que lleva toda su vida esperando este momento

Para entender por qué la política de Trump hacia Cuba tiene la intensidad que tiene, hay que entender a Marco Rubio, secretario de Estado de la administración Trump y el funcionario americano con más influencia sobre la estrategia caribeña y latinoamericana de Washington.

Rubio nació en Miami en 1971. Sus padres emigraron de Cuba antes del triunfo de la Revolución en 1959, aunque durante años él afirmó erróneamente que habían huido del régimen de Castro, una inexactitud que sus adversarios usaron repetidamente contra él. Creció en la comunidad cubanoamericana del sur de Florida, la más políticamente activa y emocionalmente comprometida del exilio latinoamericano en Estados Unidos.

Para Rubio, la política hacia Cuba no es geopolítica abstracta. Es personal, familiar e identitaria. Ha pasado toda su carrera política defendiendo el embargo, oponiéndose a cualquier apertura con La Habana y construyendo su base electoral en la comunidad cubanoamericana que considera la normalización de relaciones con el régimen castrista como una traición a sus muertos y sus exiliados.

Fue Rubio quien más fuerte criticó el acercamiento de Obama a Cuba en 2014-2015. Fue Rubio quien impulsó en el primer mandato de Trump el regreso de Cuba a la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Y es Rubio quien ahora, desde el Departamento de Estado, tiene la capacidad de traducir esa obsesión personal en política exterior americana con todos los recursos del gobierno más poderoso del mundo.

La estrategia de asfixia económica que Washington está aplicando a Cuba, el bloqueo petrolero que solo permite un barco con crudo ruso entrar en el país, las sanciones contra bancos extranjeros que operan con el gobierno cubano, las restricciones migratorias adicionales: lleva la firma intelectual y política de Rubio tanto como la de Trump.

Y el despliegue del USS Abraham Lincoln es el escalón militar de una estrategia que Rubio ha estado construyendo desde que tenía edad para votar.

Las sanciones que asfixian

Las nuevas medidas anunciadas el pasado viernes se suman a un bloqueo que lleva vigente desde 1962 y que en los últimos meses ha alcanzado una intensidad sin precedentes. Solo se permite la entrada de un buque cargado con crudo ruso, lo que tiene al país en una crisis energética severa con cortes de electricidad que en algunas zonas superan las doce horas diarias.

Las sanciones contra bancos extranjeros que operan con el gobierno cubano cierran las últimas vías de financiación internacional disponibles para La Habana. El objetivo declarado es económico pero el propósito real es político: provocar un colapso que genere una crisis interna que el régimen no pueda gestionar.

Cuba atraviesa la peor crisis económica desde el Período Especial de los años noventa, que siguió al colapso soviético. La inflación es galopante, el sistema de salud que fue durante décadas la principal fuente de legitimidad del régimen está en estado crítico por falta de medicamentos y equipamiento, y la emigración alcanza cifras récord.

La respuesta de La Habana

El presidente Miguel Díaz-Canel rechazó las sanciones en términos que mezclan la retórica revolucionaria de siempre con una irritación que parece genuina: «Hoy el gobierno de EE.UU. ha anunciado nuevas medidas coercitivas que refuerzan el brutal bloqueo genocida, como evidencia de su pobreza moral».

El canciller Bruno Rodríguez las calificó de «castigo colectivo al pueblo cubano» y argumentó que violan la Carta de las Naciones Unidas.

Lo más llamativo del escenario actual es lo que ocurrió en el Día de los Trabajadores en La Habana: un desfile frente a la embajada americana en el que estuvieron presentes Raúl Castro, de 94 años, y Díaz-Canel. La imagen del anciano Raúl en pie junto al sucesor que él mismo designó, frente a la embajada del país que amenaza con enviar un portaaviones, es el resumen visual de una confrontación que lleva más de seis décadas sin resolverse.

El contexto regional: Venezuela, Cuba y la nueva doctrina Monroe

Lo ocurrido con Cuba no puede entenderse aisladamente. Forma parte de una reconfiguración geopolítica en América Latina que Trump y Rubio están ejecutando con una velocidad que no tiene precedente en la historia reciente.

En enero de 2026, fuerzas americanas realizaron ataques contra objetivos en Venezuela sin autorización del Congreso, lo que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro. Desde septiembre de 2025, se han documentado al menos 32 operaciones militares americanas en el Caribe y el Pacífico oriental.

El Senado americano bloqueó un intento de impedir acciones militares de Trump contra Cuba, eliminando la barrera legislativa que podría haber frenado una intervención. La administración puede actuar ahora sin restricciones parlamentarias, aunque varios constitucionalistas argumentan que eso contraviene los límites establecidos sobre los poderes presidenciales en materia bélica.

Para Rubio, la captura de Maduro y la presión sobre Cuba son dos capítulos del mismo proyecto: eliminar los últimos regímenes de izquierda en el hemisferio occidental que Washington considera aliados de Rusia, China e Irán. Es, en términos históricos, una versión actualizada de la Doctrina Monroe con portaaviones nucleares y sanciones financieras en lugar de marines desembarcando en playas centroamericanas.

Aunque el método ha cambiado. Esta vez los marines no desembarcan en playas. Esperan a bordo del USS Abraham Lincoln a 150 kilómetros de La Habana.

Lo que España tiene que perder

La crisis cubana tiene una dimensión que afecta directamente a España y que el Gobierno de Sánchez no puede ignorar aunque preferiría hacerlo. Las empresas españolas son de las más expuestas en Cuba: Meliá, Iberostar y otras cadenas hoteleras tienen inversiones significativas en la isla que las sanciones americanas amenazan directamente. Los bancos extranjeros sancionados incluyen entidades con operaciones en Cuba que tienen vínculos con el sistema financiero español.

Y la posición política del Gobierno de Sánchez hacia Cuba, que ha evitado sistemáticamente las condenas explícitas al régimen y ha mantenido relaciones de cooperación con La Habana, lo pone en una posición incómoda frente a Washington en un momento en que la relación con Trump ya está bajo presión por múltiples razones.

Rubio conoce perfectamente esa posición española. Y en su libro de jugadas, los aliados que mantienen relaciones con Cuba mientras piden que Washington modere su presión son parte del problema, no de la solución.

La crisis más grave del Caribe desde 1962 tiene al USS Abraham Lincoln navegando hacia la isla. Y tiene en Marco Rubio al arquitecto de una estrategia que lleva toda su vida madurando.