Una senadora de EEUU lanza una dura advertencia a China desde Taiwán

Marsha Blackburn viajó hasta Taiwán para lanzar una dura advertencia a China.

La senadora estadounidense, que llegó a la isla para una visita de tres días, afirmó que su país no será intimidado por Pekín.

La política, que pertenece al Partido Republicano y es miembro del Comité de Defensa del Senado, llegó poco antes de medianoche al aeropuerto Songshan de Taipéi, donde fue recibida por el director general del Departamento de Asuntos Norteamericanos de la cancillería taiwanesa, Douglas Hsu, según la agencia oficial CNA.

El Ministerio taiwanés de Exteriores indicó que la funcionaria se reunió con la presidenta Tsai Ing-wen este viernes y posteriormente asistió a un almuerzo ofrecido por el jefe de la diplomacia de Taiwán, Joseph Wu. Su partida está prevista para este sábado.

“Acabo de aterrizar en Taiwán para enviar un mensaje a Pekín no nos intimidarán”, escribió la senadora por Tennessee en Twitter al llegar a la isla.

“Nunca me doblegaré ante el Partido Comunista Chino. “Seguiré apoyando a los taiwaneses y su derecho a la libertad y la democracia. Xi Jinping no me asusta”, escribió.

También dijo que Estados Unidos “sigue firme en la defensa de la libertad alrededor del mundo y no tolerará ningún esfuerzo para minar ni a nuestro país ni a nuestros aliados”.

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, calificó a Blackburn como una “importante y cercana amiga de Taiwán”, y expresó su deseo de que su país se integre más profundamente en las iniciativas lideradas por Estados Unidos en la región.

Taiwán ha sido excluido del Marco Económico Indo-Pacífico, una iniciativa comercial liderada por Estados Unidos, aunque Washington ha iniciado negociaciones comerciales por separado con Taiwán.

“Esperamos trabajar mano a mano con Estados Unidos y otras democracias afines para salvaguardar la paz y la estabilidad en la región del Indo-Pacífico”, dijo Tsai.

La llegada de Blackburn se produce en un momento de máxima tensión entre China y EEUU a cuenta de la reciente visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, un encuentro que enfureció a Pekín y fue calificada de “farsa” y “traición deplorable”.

En respuesta al viaje de la funcionaria, tercera autoridad de su país y segunda en la línea de sucesión a la Casa Blanca, China impuso sanciones a Pelosi, suspendió el diálogo con EEUU en varios importantes ámbitos y desplegó en el Estrecho de Taiwán maniobras militares de una intensidad inédita en décadas.