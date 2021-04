Australia: una pareja de origen indio tenía como esclava a una inmigrante, trabajando 7 días a la semana

La desventurada ha vivido como esclava durante ocho años y según la pareja de Melbourne que la importo para eso, era una buena trabajadora ‘probada y comprobada’ y se esperaba que estuviera de guardia todas las horas del día.

Supuestamente motivados para mantener una casa grande, vacaciones anuales en el extranjero y trabajo a tiempo parcial, la pareja de origen indio mintió para llevarla a Australia y no tenía intención de dejarla ir.

Los facinerosos están siendo juzgados en la Corte Suprema de Victoria, donde el fiscal Richard Maidment QC dijo el 7 de abril de 2021 que pagaban a la ‘esclava’ unos dos euros diarios, a cambio de cuidado de niños, lavado, limpieza y preparación de comidas, sin límite horario alguno.

La pobre dormía apenas una hora por las noches, informa la prensa de Australia.

La mujer se casó a los 14 años, tuvo cuatro hijos y se convirtió en abuela a los 29.

No tenía educación formal, era analfabeta y había trabajado en el campo desde la infancia.

La inmigrante tamil llegó por primera vez a Australia en 2004, quedándose en el país por dos periodos de seis meses.

Después, en 2007, regresó con una visa de turista válida para un mes, pero una vez terminado ese plazo se quedó en el país sin los respectivos documentos «con pleno conocimiento y connivencia» de la pareja, que desde entonces no tenía la intención de dejarla marchar.

