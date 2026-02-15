Un árabe-israelí asesinado al día: la epidemia criminal que revela la desigualdad en Israel

Israel cuenta con más de 10 millones de habitantes en 2024, entre los cuales hay 7,7 millones de judíos y «otros», junto con 2,1 millones de árabes —el 21% del total— y 248.000 extranjeros.

Esta composición de la sociedad israelí muestra un crecimiento anual del 1,4%, impulsado por 174.000 nacimientos y 28.000 inmigrantes. Sin embargo, tras estos datos se oculta una alarmante epidemia de violencia que afecta a los árabes israelíes.

Desde enero de 2026, al menos 44 árabes han sido asesinados en homicidios, lo que representa 15 más que en el mismo período del año anterior.

Esto se traduce en un asesinato diario en esta comunidad que supera los dos millones. En 2025, la cifra total alcanzó las 252 víctimas, marcando un récord histórico tras las 237 registradas en 2024 y las 244 en 2023. Esta misma mañana, en la localidad norteña de Sawaid Hamira, dos jóvenes de 30 años y un hombre de 50 perdieron la vida a tiros mientras se dirigían al trabajo.

La composición de la sociedad israelí complica aún más la situación. La mayoría de los árabes residen en el norte y sur del país, especialmente en ciudades como Sajnin, donde las bandas criminales dominan barrios enteros. La pobreza, el desempleo y la discriminación son caldo de cultivo para el crimen organizado. Solo el 19% de los árabes confía en la policía, según una encuesta realizada por el Instituto para la Democracia de Israel.

Antecedentes de la crisis

El aumento del crimen comenzó hace años, pero se intensificó con el gobierno de Benjamín Netanyahu. Desde 2022, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, ha estado al frente de la policía. Expertos advierten que su llegada ha agravado aún más la situación en las ciudades árabes.

2023 : 244 homicidios entre árabes.

: 244 homicidios entre árabes. 2024 : 237.

: 237. 2025 : 255, cifra récord.

: 255, cifra récord. 2026 (hasta febrero): 44, con una tendencia al alza.

El Comité Supremo de Vigilancia de la Sociedad Árabe está organizando una huelga general en Kafr Qara como forma de protesta. A finales de enero, ya llevaron a cabo otra manifestación. Jamal Zahalka, líder del comité, señala directamente a Netanyahu, acusándolo por esta «vergüenza» criminal.

Por su parte, el presidente Yitzhak Herzog afirma que «la lucha contra la violencia en las calles árabes debe ser una prioridad nacional» . Sin embargo, hay escepticismo entre los ciudadanos. En Sajnin, la violencia generada por las bandas crea una tensión social constante. Los tiroteos son una realidad diaria; familias enteras viven con miedo a salir.

Desigualdad en números

La composición de la sociedad israelí deja al descubierto brechas significativas:

Grupo Población (2024) % Total Tasa crecimiento anual Judíos y «otros» 7,7 millones 76,3% 1,3% Árabes 2,1 millones 20,9% 1,6% Extranjeros 248.000 2,5% –

Aunque los árabes presentan un crecimiento demográfico más acelerado, enfrentan serios problemas estructurales. La falta de inversión en sus comunidades se traduce en escuelas deficientes y altas tasas de desempleo. El crimen se convierte así en una respuesta a esta realidad: armas ilegales circulan libremente junto a drogas y venganzas familiares.

El jefe policial, Danny Levy, menciona una «disminución continua» en las estadísticas del crimen. Sin embargo, medios como The Times of Israel cuestionan esta afirmación. La realidad es que existe una sensación generalizada de impunidad; muchos asesinos siguen libres entre nosotros.

¿Cómo evolucionará?

Si no se producen cambios significativos, es probable que 2026 supere los 255 homicidios registrados en 2025. El gobierno ha prometido aumentar la presencia policial en zonas árabes; no obstante, persiste un clima de desconfianza. Las huelgas y protestas han comenzado a ejercer presión sobre las autoridades. Si Ben-Gvir opta por endurecer sus tácticas policiales podría calmar temporalmente las calles o avivar aún más las tensiones.

La CNN destaca cómo esta ola criminal pone el foco sobre la profunda desigualdad existente[web:0]. Los árabes israelíes son ciudadanos plenos que viven como si estuvieran atrapados en un territorio olvidado. Mejorar su integración —con acceso a empleo digno, educación adecuada y justicia— podría ser clave para detener esta sangría.

A pesar de contar con una población joven (el 60% tiene menos de 40 años), Israel podría transformar su diversidad cultural en fortaleza. Pero si sigue ignorando estas disparidades sociales y continúa registrando un asesinato diario, será difícil mantener la cohesión social; cualquier persona podría convertirse en la próxima víctima entre esas calles del norte.