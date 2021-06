Federico Jiménez Losantos: «Los millonarios con el Golpe de Estado»

Siempre acude al combate Federico Jiménez Losantos y este 20 de junio lo hace feroz, en su larga y detallada columna de Libertad Digital.

Arranca el directos de EsRadio con Isabel Díaz Ayuso y algunos de los ‘incidentes‘ que han salpicado su investidura triunfal como presidenta de la Comunidad de Madrid, pero lo mollar, lo esencial de su análisis, es la estopa que da a los grandes conglomerados de comunicación, sobre todo televisivos y a los orondos empresarios, ‘postrados’ ante el socialista Pedro Sánchez.

Insiste Losantos en que España se ha partido en dos, ante el indulto a los golpistas y que no hay, ni puede haber, término medio.

Este es un fragmento de su columna, que él titula ‘Los empresarios con el Golpe de Estado, la Nación se atrinchera en Madrid‘:

Que no vuelva más a quejarse ninguna asociación empresarial, si no echan a Garamendi de la CEOE y rompen con el Círculo de Economía del golpismo de la mala imagen que de los empresarios dan los libros de texto.

Su avaricia, su doblez, su cortoplacismo, su abyecta sumisión ideológica, ese pancismo del Ibex35 que cree que por estar cotizado tiene excusa para servir al Golpe y colaborar mirando a otro lado en la destrucción de España puede olvidarse de cualquier comprensión.

Cuando una Nación lucha por sobrevivir, o se ayuda a la Nación o se ayuda a sus enemigos.

Y los empresarios están ayudando, por activa o por pasiva, a los enemigos del régimen constitucional, de la propiedad privada y de la libertad individual.

Ayer se preguntaba Javier Somalo:

«¿Por qué con Ada Colau en Barcelona y no con Rosa Díez en Colón? ¿Por qué con Garamendi en el Círculo y no con Fernández Lasquetty en la Puerta del Sol? ¿Por qué sufrir plantones, escarceos, pitadas y chantajes si hay ovaciones esperando? Entre todos, dejamos que se oigan más unas cosas que otras huyendo de la auténtica normalidad, la de una España que es decente, quiere trabajar y cree en la Justicia, no en la venganza. Esto último es tan indiscutible como el medio siglo de terrorismo que pasamos sin revanchas personales de las víctimas.»