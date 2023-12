Feijóo, ante miles de españoles y arropado por Ayuso y Almeida: «Es una humillación para España que Sánchez negocie en la clandestinidad nuestra democracia»

El mensaje de Alberto Núñez Feijóo es claro como el agua: ni un paso atrás.

Muchos miles de personas han acudido este 3 de diciembre de 2023 al madrileño Templo de Debod para protestar contra el pasteleo y las claudicaciones que el socialista Sánchez y todo el PSOE perpetran ante los partidos separatistas, a cambio de los 7 votos que el golpista Puigdemont y la derechona xenófoba de Junts le ‘prestaron‘, para que siga ‘okupando‘ La Moncloa.

El acto, organizado por el Partido Popular, se ha llenado de banderas de España.

También había este frío y soleado domingo algunas de la Unión Europea, pero no signos partidistas ni enseñas regionales.

La protesta cuaja un día después de que el secretario de organización del PSOE, el ‘electricista‘ Santos Cerdán, y la portavoz de Junts en el Congreso, la antiespañola Miriam Nogueras, se reuniesen en Ginebra para acordar que sea un diplomático salvadoreño experto en narcoguerrilla y derechos humanos, quien actué de verificador y mediador entre ellos.

Todo a escondidas y con una opacidad total.

Feijóo ha acudido a la manifestación junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

Con tono firme, Feijóo ha destacado la gravedad de que se negocie «en la clandestinidad la democracia de España«.

El líder popular ha hecho hincapié en el sinsentido que supone que «un experto en guerrillas latinoamericanas sea quien nos tiene que decir cómo España trata a una de sus comunidades autónomas«.

«¡En nombre de la Constitución española, no. En nombre de España, no!», ha denunciado Feijóo, apoyado por los gritos coreados de los presentes: «No en mi nombre, no en mi nombre».

