¡Zapatero arrodillaba a los periodistas chupones de la sincronizada!

Lo peor de cada cosa nueva que va saliendo es que tampoco extraña a nadie.

Publicaba OkDiario cómo a tenor de los mensajes que forman parte de la investigación policial y judicial, en la primavera de este 2026 se había gestado una cena entre Zapatero, Javier Ruiz y su novia la choni enfuchada Sarah Santaolalla. Y todo lo había gestionado, claro, Gertru.

Así que en ‘La Retaguardia’ de este 25 de junio nos adentramos con chubasquero en tales mensajes y en lo que en aquella cena se pudo tratar.

De la mano de José Ramón Riera, Julián Salcedo y Juanma Cepeda.