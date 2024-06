Iker Jiménez lanza un duro alegato contra los medios que silencian la noticia de los asesinos del bate

Dura, pero oportuna reflexión de Iker Jiménez sobre lo sucedido con los asesinos del bate.

Al presentador de ‘Cuarto Milenio‘ (Cuatro) le parece alucinante que estos individuos estuviesen pululando por el pueblo como si nada:

Hola amigos, en Gata de Gorgos, provincia de Alicante, pueblo muy tranquilo, hay unos individuos que montan bulla, vienen de Marruecos, okupan una casa, como decía el doctor Gaona, vete tú, ocupa una casa en Marruecos, a ver lo que pasa, pero generan tres semanas de terror en el pueblo. Entre ese terror está el acosar a las niñas, el acosar a las jóvenes y a las no tan jóvenes, es decir, a todas las mujeres. No sé qué concepto tendrán estos individuos, que tienen además un largo y terrible, digamos, historial delictivo. Bien, me estoy imaginando al vecino de Gata de Gorgos que lee en la prensa que a un vecino que intentó defender a una niña de 15 años a la cual estaban agrediendo, acosando, y a su mujer, y luego es apaleado hasta la muerte, en mitad de la calle, en mitad de la tarde, en mitad del pueblo. Ese vecino, me imagino que dirá, ¿esto era progresar? No sé. ¿Por qué tienen que estar esos tipos okupas? ¿Y por qué el sistema no nos defiende? ¿Por qué nadie hace nada?