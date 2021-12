Xavier Horcajo: “Pablo Isla es el Mario Draghi que España necesita para superar el bipartidismo”

Xavier Horcajo es presentador de El Telediario de Intereconomía. Fue el director de La Gaceta, ha trabajado para el periódico Avui, y posteriormente como director de la edición valenciana de Diario 16.

Ha escrito obras de carácter económico entre las que se encuentran ‘Al otro lado del Atlántico’ y ‘JR El Tiburón’.

Este 2 de diciembre de 2021 interviene en ‘La Segunda Dosis’, el programa que lanza Alfonso Rojo diariamente por el canal de Youtube de Periodista Digital, para analizar el nombramiento de Marta Ortega como presidenta del gigante textil Inditex.

Podemos -el partido que más enchufados tiene por metro cuadrado- se lanzó en tromba contra la hija de Amancio Ortega afirmando que había sido ascendida por ser «hija de». Mientras la formación fundada por Pablo Iglesias aúna a un gran número de personas puestas a dedo por ser ‘amiguetes’.

Cree Horcajo que Inditex no comunicó bien este relevo, al igual que no anunció bien el futuro de Pablo Isla, «el mercado no lo entiende».

Sobre el futuro del presidente de Inditex, cree el periodista que «alguien lo va a empujar a que ocupe el papel de Draghi español en detrimento de los profesionales de la política que no han conseguido que esto repunte».

Y señala que Isla es el Draghi que necesita España «para superar este desastre del bipartidismo» aunque le falta la experiencia internacional, subraya que tiene mucho talento.

«Isla vio venir los cambios y empezó a digitalizar el sistema de ventas de Inditex, ha manejado bien el tema logístico y de ventas internacional», aunque su salida es misteriosa».

Por otro lado, confía en que Marta Ortega está rodeada de un grupo de profesionales con amplia experiencia y que presidirá el grupo siguiendo la línea de su padre.