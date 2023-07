Reaparece en plena campaña Corcuera, el exministro socialista que más apalea a Pedro Sánchez

Es un socialista de vocación y está asustado con lo que ve actualmente.

De hecho, José Luis Corcuera, exministro del Interior, no comulga ni por asomo con todo lo que representa Pedro Sánchez y así lo deja patente en esta entrevista con Eurico Campano en ‘La Retaguardia’ (Periodista Digital).

Para el político, el actual inquilino de La Moncloa no ha hecho otra cosa más que mentir, por más que trate de defender el candidato del PSOE que lo suyo son cambios de opinión:

Aquí sale alguien a decir que aquello del no pactaré con Esquerra, no pactaré con Bildu o no gobernaré con este o con el otro, se produce justo lo contrario de lo que había dicho que iba a hacer y eso es un cambio de opinión. Eso, en castellano, es mentira.