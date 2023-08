La fuerte respuesta de Mario Vaquerizo a los que le critican por sus posturas políticas: ¿Quién eres tú?

El cantante ha dicho basta.

Mario Vaquerizo está harto. Harto de que le critiquen e intenten cancelarlo por expresar sus posturas políticas.

El cantante de Nancys rubias ha respondido con contundencia a todos los ‘progres’ totalitarios que le acosan simplemente por no compartir sus ideales- «Me cago en tu puta madre», ha dicho, sin guardarse nada en el podcast El sentido de la birra.

Ante la última ola de críticas que ha recibido tanto él como su grupo, por la camiseta que usó Juan Pedro, miembro de su grupo musical, en la que se apreciaba el Valle de los Caídos en una publicación en las redes sociales en la que aparecían los dos.

«¿Quién eres tú para decir la camiseta que se puede poner una persona o no, y que encima pidas la cancelación y que anulen un concierto?Me cago en tu puta madre».

El cantante asegura que “pasa” de todas bobadas que sueltan los progres que le escuece que él no apoye las posturas políticas ni de Podemos en el pasado y ni de Sumar o Pedro Sánchez en la actualidad.

Y es que además de Juan Pedro, él también ha sido víctima de acoso por usar una camiseta de la Legión que no sentó bien entre los ‘progres’. Estas últimas polémicas se han sumado a las críticas por aparecer en un vídeo de la Comunidad de Madrid que promueve el turismo en la región y al enfrentamiento con el rey de la telebasura, Jorge Javier Vázquez, quien le criticó a él y a su pareja, Alaska, por mostrar su simpatía con los partidos de derecha. Fiel a su estilo irreverente, el cantante le respondió con una de sus canciones más conocidas: “Me da igual”.

Sin embargo, ante el acoso que sufre, ha asegurado que cree “en la libertad individual de cada uno” y que cada quién debe ser “dueño de su vida”, al tiempo que critica la cultura de la cancelación, que se impulsa desde sectores de la izquierda.

Alaska y Mario Vaquerizo ‘destrozan’ a Jorge Javier Vazquez

El pasado 16 de marzo de 2023, en la Gala de los Premios Dial celebrada en Tenerife, cuando Alaska decidió responder a las duras palabras del presentador alegando que ella piensa de manera contraria a él:

«Mi opinión es la contraria de lo que él cuenta. Y faltaría más que una persona que escribe en un medio y firma su artículo no pueda hablar de lo que quiera (…) No hay nada que añadir, él escribe un artículo sobre algo y es su opinión».

Sin embargo, el cantante de ‘Las nancys rubias’ prefirió no hablar y no hacer eco de lo sucedido. Pero no ha aguantado más y, finalmente, ha dado su opinión en los premios Fearless haciendo suyo el refrán de ‘no hay mayor desprecio que no hacer aprecio’.

En el evento, el cantante dio su opinión ante las declaraciones del presentador de ‘Sálvame’:

«Lo que dijo Alaska, que es una mujer muy sabia y por eso estoy casado con ella, es lo que yo suscribo. A mí me duele una caída, una pérdida de un ser querido, me duele que me quede calvo, pero las opiniones de los demás no me tienen que doler, hay que respetarlas, simplemente. Otra cosa es que su opinión yo la comparta o no, se la respeto y ya está, pero no hay que darle más vueltas».

La pareja mediática ha dejado claro que las duras palabras de Jorge Javier no les han afectado en absoluto, y han asegurado, además, que «no quieren dramas, solo comedias divertidas».