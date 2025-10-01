Sánchez y Feijóo, nerviosos por el subidón de Vox

La semana no comenzó nada bien para Begoña Gómez.

La mujer de Pedro Sánchez está señalada por dos informes que dejan bien a las claras que utilizó su posición en La Moncloa para beneficiar a determinadas personas de su entorno.

Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (Igae) concluyó que las adjudicaciones de los contratos de Red.es para los que Begoña Gómez firmó cartas de recomendación se produjeron incumpliendo la ley.

Una de las irregularidades es que se valoraron esas misivas como mérito para favorecer a la oferta ganadora.

Concretamente, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda que vela por la integridad de la contratación pública escrutó dos adjudicaciones de 2021 en las que resultó beneficiada Innova Next, una sociedad de Juan Carlos Barrabés.

Lo verdaderamente chocante es que en los meses previos el empresario había ayudado a la esposa del presidente del Gobierno a poner en marcha su cátedra y máster en la Universidad Complutense de Madrid.

La consecuencia es que al final a Barrabés le fueron adjudicados los contratos por un total de 8,4 millones por parte de Red.es, la entidad Pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital destinada a impulsar la transformación digital de la economía.

