Juan Soto Ivars torpedea a la flotilla propalestina de Ada Colau y ‘Barbie Gaza’: «¡Sois gilipollas!»

Un torpedo en toda la línea de flotación.

El periodista Juan Soto Ivars le mete un meneo a la ‘flotilla de las tentaciones’ que iba rumbo a Gaza y que acaba de ver abortada su supuesta misión humanitaria.

El comunicador dejó una reflexión impecable e implacable sobre la tropa de Ada Colau, Ana Alcalde, más conocida como ‘Barbie Gaza‘ y la zumbada de Greta Thumberg:

Sois gilipollas desde la milla náutica cero. Desde que salisteis del puerto de Barcelona sois gilipollas. Porque sabíais. No, no sois gilipollas, sois unas farsantes porque sabíais que no ibais a poder entrar.

El periodista justificó que las integrantes de esta flotilla eran unas farsantes porque sabían perfectamente que no había puerto posible al que llegar porque hace tiempo que dejó de existir al haber sido destruido durante los enfrentamientos bélicos:

O sea, ¿tú crees que en la mente de Ada Colau estaba ir intrépidamente, meterse en aguas israelíes intrépidamente, poniendo el motor del barquito a toda mecha, y sortear los buques de la Armada israelí hasta llegar a un puerto, que no existe, el puerto de Gaza, porque está totalmente destruido. O sea, llegar, no sé, a lo mejor a una playa, rollo desembarco de Normandía, ¿sabes? Como en ‘Salvar al soldado Ryan‘.

Ivars tuvo claro que el papel que en realidad pretendía desplegar la exalcaldesa de Barcelona y su tropa nada tenía que ver con un papel humanitario: