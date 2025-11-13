'24X7'

El fiscal de Sánchez pillado y visto para sentencia

Archivado en: Periodismo Online

Más información

García Ortiz, acorralado por la UCO: el fiscal general de Sanchez queda retratado como un tramposo y visto para sentencia

García Ortiz, acorralado por la UCO: el fiscal general de Sanchez queda retratado como un tramposo y visto para sentencia

Alsina ‘sentencia’ al fiscal general sanchista tras las declaraciones en el juicio: “Ha quedado comprobado”

Alsina ‘sentencia’ al fiscal general sanchista tras las declaraciones en el juicio: “Ha quedado comprobado”

Es la última jornada del histórico —por todas las razones equivocadas— juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La ficha de Pedro Sánchez tiró ayer de victimismo cutre, afirmando que la fiscal de Madrid, Almudena Lastra, y los medios le odian.

Por si fuera poco, García Ortiz no respondió a ninguna pregunta de la acusación, en especial la del novio de Ayuso, al que acusó de tener una actitud “desleal”.

En sus esperpénticas explicaciones, afirmó que realiza un “borrado sistemático” de sus correos y chats de WhatsApp, que cambia de dispositivo una vez al año y que esta vez, ‘casualmente’, coincidió con la investigación en su contra.

Para sumar a la ignominia, afirmó que la UCO mintió durante la declaración del teniente coronel Antonio Balas.

Para completar, soltó una frase que, según dijo, se la trasladó un dentista ajeno a la causa: “La verdad no se filtra, la verdad se defiende”. Es decir, el fin justifica los medios y todo vale con tal de ganar el relato.

Tras la sesión de hoy, en la que tanto la acusación como la defensa defenderán sus tesis, será el turno de los siete magistrados para debatir y decidir si el fiscal del marido de Begoña se libra o paga por la filtración.

Sin embargo, la sentencia se espera hacia final de año.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este jueves, 13 de noviembre, junto al analista político Carlos Paz.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

AURICULARES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Auriculares E-Readers Prismáticos y telescopios Televisores
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]