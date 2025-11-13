El fiscal de Sánchez pillado y visto para sentencia

Es la última jornada del histórico —por todas las razones equivocadas— juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La ficha de Pedro Sánchez tiró ayer de victimismo cutre, afirmando que la fiscal de Madrid, Almudena Lastra, y los medios le odian.

Por si fuera poco, García Ortiz no respondió a ninguna pregunta de la acusación, en especial la del novio de Ayuso, al que acusó de tener una actitud “desleal”.

En sus esperpénticas explicaciones, afirmó que realiza un “borrado sistemático” de sus correos y chats de WhatsApp, que cambia de dispositivo una vez al año y que esta vez, ‘casualmente’, coincidió con la investigación en su contra.

Para sumar a la ignominia, afirmó que la UCO mintió durante la declaración del teniente coronel Antonio Balas.

Aqui se declara culpable. Directamente. https://t.co/Mwo8fuRJVG — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) November 12, 2025

Para completar, soltó una frase que, según dijo, se la trasladó un dentista ajeno a la causa: “La verdad no se filtra, la verdad se defiende”. Es decir, el fin justifica los medios y todo vale con tal de ganar el relato.

Tras la sesión de hoy, en la que tanto la acusación como la defensa defenderán sus tesis, será el turno de los siete magistrados para debatir y decidir si el fiscal del marido de Begoña se libra o paga por la filtración.

Sin embargo, la sentencia se espera hacia final de año.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este jueves, 13 de noviembre, junto al analista político Carlos Paz.