El P.S. está a un paso de la imputación

El Partido Socialista (PSOE) se encuentra al borde de la imputación formal.

El juez Santiago Pedraz, instructor de una de las piezas más sensibles de la trama que salpica al núcleo duro del partido, tiene ya sobre la mesa los elementos suficientes para dar el paso de imputar a la formación como persona jurídica.

Tras los registros en la sede central de Ferraz y el análisis de la documentación intervenida —incluidos los pagos y las órdenes que apuntan directamente a“proteger al círculo de familiares del presidente del Gobierno—, el magistrado ultima los trámites para notificar la imputación al PSOE.

La posibilidad de que el partido que sustenta al Gobierno sea imputado ya no es una hipótesis lejana. El auto de Pedraz del pasado 27 de mayo ya anticipaba esta deriva al señalar que los presuntos delitos se habrían cometido en nombre y a servicio del PSOE, financiados por su estructura y ejecutados por algunos de sus máximos responsables.

Entre los indicios que más preocupan a los socialistas figuran:

Las referencias a ‘el one’ en las comunicaciones de los investigados, que la UCO relaciona directamente con Pedro Sánchez .

relaciona directamente con . Los pagos y operaciones destinadas, presuntamente, a neutralizar investigaciones contra el entorno del presidente.

La implicación de altos cargos y la gerente del partido en la supuesta trama.

La imputación del PSOE como persona jurídica tendría consecuencias políticas, económicas y de imagen de enorme calado: posible responsabilidad civil subsidiaria, pérdida de subvenciones públicas y un golpe demoledor a la credibilidad del Gobierno en un momento de máxima debilidad.

Fuentes del propio partido reconocen en privado que el cerco se estrecha y que la imputación es cuestión de semanas, quizá de días, una vez que el juez confirme los flujos económicos y las órdenes procedentes de la cúpula.

Mientras tanto, en La Moncloa se vive con creciente inquietud. Pedro Sánchez, que no figura aún como investigado pero cuya sombra planea sobre varias piezas, ve cómo su partido se acerca peligrosamente al banquillo.

Para hablar de este y otros asuntos, estarán hoy con Josué Cárdenas en ‘La Burbuja’ Isabel Pérez Moñino, portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid y Rubén Herrero, doctor en Relaciones Internacionales.