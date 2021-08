Luis Ventoso abandona ABC: «He decidido probar un cambio, buscar otros horizontes, testarme»

Este 1 de agosto de 2021 se produce un movimiento inesperado en el seno del diario ABC. Luis Ventoso, hasta ahora adjunto al Director y columnista diario del periódico, abandona el medio de Vocento.

Así lo explicaba en la que ya será su última columna –España volverá a hacerlo-:

He elegido un poco de optimismo porque este es mi último artículo en esta etapa en ABC, un estupendo periódico que fundó la familia Luca de Tena, al que estoy muy agradecido por las oportunidades que me ha brindado y los compañeros que me ha permitido conocer.

He decidido probar un cambio, buscar otros horizontes, testarme.