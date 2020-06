Jiménez Losantos mete un zasca a Jorge Javier: «Santiago Abascal y su padre no defendían la dictadura, te defendían a ti»

Lleva una temporada bastante irritado y además no se molesta en disimularlo.

Jorge Javier Vázquez, el presentador de ‘Sálvame’, ‘Sábado Deluxe’ y toda una suerte de realities de Telecinco está dejando bien sentada no solo su posición política, cada vez más próxima a Unidas Podemos, sino que demuestra una preocupante intolerancia hacia quienes tienen ideas contrarias a él.

Tan desatado está el televisivo catalán que ya está siendo marcado por otros compañeros de profesión que empiezan a ver a Vázquez como un defensor a ultranza de los dictámenes del Gobierno socialcomunista.

Uno de los que mejor ha definido la actual situación de desquiciamiento ideológico por el que está atravesando el presentador de ‘Sálvame’ ha sido Federico Jiménez Losantos.

En la sección de crónica rosa de ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) el periodista de Orihuela del Tremedal (Teruel) ha sido claro y directo a la hora de etiquetar a Jorge Javier Vázquez:

Por supuesto, Losantos se posicionó del lado del presidente de VOX, Santiago Abascal, al que el de ‘Sálvame’, en una de esas pataletas tuiteras que tiene para intentar ser el ganador de la trifulca que él mismo ha provocado acusó al líder político de haber cantado el ‘Cara al Sol‘:

Tú no has hecho nada en tu puñetera vida contra ninguna dictadura, pero resulta que Abascal se ha jugado la vida en defensa de España y la Constitución española, él y su padre. No defendían la dictadura sino la democracia, te defendían a ti.