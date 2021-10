Herrera amarga a Garzón su cruzada contra los dulces infantiles: «Es otra ‘albertada'»

Dicen que en España no cabe un tonto más.

O también que en nuestra piel de toro (islas y ciudades autónomas incluidas) hay más tontos que botellines.

Lo cierto es que como todos sean del estilo del ministro de Consumo, el país se puede ir directamente al guano.

Porque la última ocurrencia de Alberto Garzón al frente de su departamento no tiene que ver, precisamente, con buscar soluciones para el problema de la alta factura de la luz.

Su ‘iluminada’ mente ha parido esta propuesta, ir contra la publicidad de los dulces de los más pequeños de la casa:

Obviamente, la propuesta del titular de Consumo iba a recibir cumplida respuesta y uno de los que se ha puesto manos a la obra ha sido Carlos Herrera.

El director de ‘Herrera en COPE‘ definió las ‘genialidades’ que emanan del magín de Alberto Garzón como unas auténticas «albertadas»:

A Carlos Herrera le ‘maravilla’ la finalidad para la que se ha creado en realidad el Ministerio de Consumo:

No está en contra el periodista almeriense de esa lucha contra la obesidad, pero sí que discrepa de los modos utilizados, de meter una cuña comunista en toda acción que se realiza desde ese ministerio:

Y arremete contra los ataques a la industria por parte del Ejecutivo socialcomunista:

En tiempos de crisis como este no se puede agredir gratuitamente a cualquier sector industrial, ya sea el de los dulces, el de ganaderos o el de fabricante de coches. No se puede agredir y no andar con proyectos de ingeniería social, que este Gobierno lo empapa todo. Es decir, lo que tienen que creer, comer, beber, sentir, votar y por qué agujero hay que meter lo demás.