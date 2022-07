Castillón destripa todos los datos del ‘viaje de fin de curso’ de Irene Montero

En el programa ‘Castillón Confidencial’, emitido el jueves 7 de julio de 2022 y presentado por Albert Castillón, se habla sobre el ‘viaje de fin de curso’ de la Ministra de Igualdad, Irene Montero con sus ‘amigas’. Castillón ha conseguido sacar a la luz información bastante jugosa sobre cuánto costó, cómo lo organizaron y cómo lo prepararon.

Castillón averiguó que fueron en un Dassault Falcon, proporcionado por el ejército del aire, en torno a las 22:45 horas desde la base aérea de Torrejón de Ardoz. Hicieron una parada en Azores hasta llegar a la base militar de Andrews (Maryland). En ese avión, además de la Ministra de Igualdad, Irene Montero, también iba la jefa de gabinete de esta, Lidia Rubio, la Secretaria de Estado de igualdad, Ángela Rodríguez, y, por último, la Co – portavoz de Podemos, condenada y con antecedentes penales, Isa Serra.

Cómo el viaje fue de noche, las ‘reinas’, ya que no se les puede nombrar de otra manera, cenaron en el avión y no cualquier comida: aperitivos, merluza a la plancha provenzal, filete de rape, dorada con alcachofas y una ensalada de tofu con quinoa y lechuga. De postre, un pastel de mandarina y cava y tocinitos de cielo. Además del maravilloso menú de comida que tenían, podían tomarse una copa, cardhu de doce años, bombay, o vino de reserva etc.

El vuelo tuvo una duración de 17 horas, consumiendo de esta manera una total de 22.000 litros de combustible. Nos costó a todos los españoles 95.200€.

Según explica Castillón en el podcast, el viaje se realizó supuestamente para reforzar la agenda feminista y los derechos reproductivos de las mujeres, es decir:

«Un viaje ideológico, más de partido que de gobierno, donde no se conseguía nada para España, sino para ellas mismas».

No es la única que se ha gastado una cantidad de tal calibre para beneficio propio. Tal es el caso de Yolanda Díez, que ha hecho ya un total de tres viajes en falcon a Roma, cuando hay decenas de vuelos regulares a la capital italiana. Castillón se pregunta cuál es el motivo para que les guste tanto el avión militar.

Este dinero lo pagará el ministerio de igualdad pero fue margarita Robles la que dio permiso para que se utilizara el falcon. Castillón asegura sin pudor: