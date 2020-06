Tamara Gorro desvela el sueldazo que gana en televisión: «Es una santa pasada”

La abanderada y defensora por excelencia de la naturalidad, expresividad y frescura en televisión, Tamara Gorro, se ha armado de valor y ha compartido con el millón y medio de personas que siguen a diario sus actualizaciones los «cotilleos» más preguntados sobre su trabajo durante trece años de rodaje en la pequeña pantalla.

Tras confesarse fan de Mercedes Milá, María Teresa Campos, María Patiño, Emma García, Sonsoles Ónega y Jorge Javier Vázquez, asegurar que «nunca nadie me ha puesto en una situación incómoda» a la hora de conseguir un trabajo y puntualizar que «no volvería ni loca a la primera etapa de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ porque estaba desquiciada», ha abierto la caja de Pandora y ha desvelado la cantidad de dinero que se cobra como colaborador en platós.

«Según el personaje que seas, cobras una cosa u otra», ha explicado, pero detallando que «hoy en día no se cobra lo que se cobraba antes, antes fácilmente sacabas 800 euros al día como colaborador, y ahora alomejor cobras 200 euros, que sigo pensando que es una santa pasada».

Afortunadamente, la esposa de Ezequiel Garay tuvo «la cabeza bastante bien amueblada», y gracias a que «trabajó muchísimo», pudo montar sus «empresas, pagar la casa, el coche» y, en general, «toda mi vida».

También ha explicado que se alejó de el foco mediático porque «cuando nos fuimos a Rusia no me compensaba, me daba una enorme paliza para prácticamente no cobrar nada y luego tuve a mi niña y lo dejé un poco», algo que le gustaría retomar con un proyecto que le motivara, eso sí, que le ofreciera la posibilidad de compaginarlo con sus acciones con marcas y la productora que dirige.