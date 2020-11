Vallés desenmascara al Gobierno Sánchez: «Europa permitió bajar el IVA de las mascarillas hace 6 meses»

Otra intervención más de Vicente Vallés que deja al Gobierno Sánchez con la cara colorada.

El presentador de la edición nocturna de las noticias de Antena 3 volvió a sacudir estopa el 11 de noviembre de 2020 al Ejecutivo socialcomunista por mentir una vez más a los españoles con el manido asunto del IVA de las mascarillas.

Durante varios meses, Moncloa ha estado mareando la perdiz y remitiéndose a Europa para alegar que no podía bajar del 21 al 4% el IVA de ese producto porque se jugaba una sanción importante.

Es más, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su papel de portavoz del Gobierno, salía a rueda de prensa tras el último Consejo de Ministros, el 10 de noviembre de 2020, a esgrimir el argumento de que no se podía rebajar el impuesto a las mascarillas y, de paso, dejaba caer que su gabinete tampoco estaba dispuesto a renunciar a una partida impositiva que se traducía en 1.568 millones de euros.

Sin embargo, solo 24 horas después, el 11 de noviembre de 2020, el cuento cambiaba y la propia Montero, a punto de cometer un lapsus desopilante, asumía que el Gobierno daba un paso «atrás, más» (sic) y procedía a aplicar esa rebaja del IVA.

Pero Vicente Vallés no iba a tragarse el relato que pretendió colar el Ejecutivo a los ciudadanos asegurando que Europa acababa de dar permiso a España para bajar el tipo impositivo.

El presentador de Antena 3 fue con todos los datos a vacunar al Gobierno contra su sarta de embustes:

El Gobierno llevaba semanas justificandio su negativa en que la Unión Europea no permitía bajar el IVA de las mascarillas, a pesar de que varios países comunitarios ya lo habían bajado. A primera hora de esta mañana, tanto la portavoz del PSOE en el Congreso como el ministro José Luis Ábalos insistían en ese discurso.

Pero Vallés contraponía las declaraciones de Adriana Lastra y del titular de Fomento con lo que poco después se sacaría María Jesús Montero de la manga, la supuesta autorización de la Unión Europea para retocar a la baja el IVA de las mascarillas:

El presentador de las Noticias de Antena 3 aclaraba que:

En efecto, el Gobierno español recibió ayer una carta desde Bruselas, pero no es una autorización nueva. La Comisión Europea se limita a recordar que sí se puede bajar el IVA de las mascarillas porque está permitido desde hace meses como ya lo han hecho otros países muchos meses antes que España. De hecho se puede bajar el IVA e incluso eliminarlo desde el 5 de mayo de 2020, hace seis meses, cuando la Unión Europea emitió este documento que ven y en el que dice que no se multará a los países que tomen esa decisión. Es decir, permiso como tal, el Gobierno español y todos los gobiernos europeos lo tienen desde hace seis meses, no desde ayer por la tarde.