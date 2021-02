Xabier Fortes se traga sin rechistar la inaudita explicación de Isa Serra sobre la niñera de Irene Montero

Nada de dar explicaciones ni entonar el mea culpa.

Unidas Podemos tiene por norma, cuando está en la oposición, exigir a los demás partidos pureza máxima, transparencia en todas sus acciones y contrataciones.

Pero es llegar a tocar poder y entonces sus axiomas irrenunciables sufren una extraña metamorfosis. Ya no hay que poner en el escaparate las miserias o los chanchullos propios.

Así sucedió en ‘La Noche en 24 Horas’ (TVE) el 3 de febrero de 2021. El presentador, Xabier Fortes, a sabiendas de que no le quedaba otra alternativa que preguntar a su invitada, la podemita Isa Serra, por el caso de la niñera de Irene Montero, colocada como jefa de gabinete en el Ministerio de Igualdad, se cuidó muy mucho de repreguntar ante la respuesta estéril de la entrevistada.

De hecho, casi como pidiendo perdón por entrar en terrenos pantanosos, Fortes se arrancaba así para intentar justificar la pregunta y que esta estuviera tamizada y perfectamente barnizada:

Hablando de casos judiciales, que a ustedes les afectan unos cuantos, aunque es verdad que la Justicia ha ido en esos casos también sobreseyendo las actuaciones y acusaciones, la última que hemos tenido es la de una alto cargo del Partido Popular (sic) , Mónica Carmona , ex responsable de Cumplimiento Normativo de su formación, que les acusa de utilizar a una empleada del partido, que incluso llegó a ser diputada, como niñera de los hijos del líder de la formación, de Pablo Iglesias y de Irene Montero. ¿A qué le suena esto? Me refiero al hecho en sí, al hecho denunciado.

Serra, viendo que Fortes le ponía en bandeja la respuesta, no tenía más que soltar esto:

No es que me suene, es que sé que es otra invención para hacer daño a Podemos. Es evidente que esto es una absoluta invención y que además es por parte de una persona que ha trabajado con Calvente, el ex abogado de Podemos, del que ya se ha visto que la mayor parte de sus denuncias ya han sido archivadas y que se han considerado rumorología.