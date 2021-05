Ana Rosa Quintana: «Me he sentido amenazada por Pablo Iglesias»

Ana Rosa Quintana es contundente: “Me he sentido amenazada por Pablo Iglesias”.

La presentadora de ‘El Programa de Ana Rosa’ admite, durante una entrevista con Daniel Ramírez en ‘El Español’, que el exlíder de Podemos “no cree en la libertad de expresión”, como ha demostrado en sus constantes ataques contra los medios de comunicación.

Una tendencia que se ve repetida por otras figuras del partido de extrema izquierda como Juan Carlos Monedero o Pablo Echenique y que, inevitablemente, recuerdan a uno de sus ídolos: Hugo Chávez, quien se encargó de atacar, censurar y perseguir a los medios de comunicación hasta lograr un control absoluto de la prensa.

Quintana afirma que llegar a Moncloa fue clave para que el ‘Marqués de Galapagar’ diera a conocer su verdadero rostro: «El Iglesias de hoy nada tiene que ver con el del 15-M. Dio un giro después de entrar en el Gobierno».

Iglesias, “un fascista”

Las declaraciones de Ana Rosa Quintana llegan semanas después de que acusó al exlíder de Podemos de ser un “fascista”.

“Mire, fascista es quién señala al que piensa distinto. Señor Iglesias, usted es un fascista. Los demás somos comunicadores. ¿Nos quejamos de las cosas que nos ocurren y señalamos a personas concretas? Oiga que yo no tengo 26 guardaespaldas, yo vivo en Madrid, con mis hijos, voy al mercado, al parque, al centro de salud…yo no tengo ningún guardaespaldas y usted me está señalando. Esto es fascismo puro y duro”, afirmó el 26 de abril.

Así se defendía la presentadora de los ataques de Iglesias en contra de ella junto a la complacencia de Àngels Barceló, que lo tenía presente en la Cadena SER.

Justamente en el programa ‘Hoy por hoy’, el exvicepresidente segundo aprovechaba para señalar a los periodistas que le resultan incómodos:

“Es que si Ana Rosa Quintana lo repite (el discurso de la extrema-derecha) en un programa de máxima audiencia, tenemos a un portavoz difundiendo mentiras como si esto fuera normal en democracia”, decía el ex vicepresidente del Gobierno ante el ‘silencio’ de la periodista de la SER, aún traumatizada por lo que sucedió en el fallido debate del viernes 23 de abril de 2021 y que organizaba su emisora.

¡Hola Pablo Iglesias! Ana Rosa Quintana tiene un mensaje para ti. El fascista eres tú… pic.twitter.com/hgwburiXRk — Toni Cantó (@Tonicanto1) April 26, 2021

Iglesias, un “totalitario”

No ha sido la única vez que Ana Rosa Quintana ha tenido que plantarle cara a Iglesias para defender la libertad de prensa.

El 12 de abril de 2021, la presentadora comenzó su programa sacudiendo y de lo lindo al ‘Marqués de Galapagar’ y a la campaña de Podemos contra los periodistas.

“Todo vale en la pelea de Madrid. […] Es gravísimo que un partido de Gobierno ponga en la diana a los periodistas. Marcan a periodistas de todo el arco ideológico. Una persecución a la prensa que no se veía desde el Franquismo. Apuntan periodistas con la intención de silenciarnos. Es un acoso que viene de lejos. Del mismo que dijo que había que naturalizar los insultos. Podemos nació gracias a la televisión. En su vídeo electoral, Podemos asegura que ya hemos hablado demasiado. Señalar periodistas es cobarde y totalitario. Pueden atacarnos, pero no van a silenciarnos”.

«No nos van a callar», añadía Quintana posteriormente. «El deber del periodista es contar las cosas».

Mi solidaridad con todos aquellos que salen en el vídeo. Yo no tengo miedo. Lo preocupante es que esto lo haga un partido de Gobierno.

Podemos señala a periodistas de nuestro programa en su vídeo de campaña, asegurando “que ya hemos hablado demasiado”. ➡ “Pueden atacarnos, pero no van a silenciarnos”, asegura la presentadora Comienza #AR12A con @anarosaq > https://t.co/SLXWZr9ZfU pic.twitter.com/zzSTB6XkjH — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) April 12, 2021

Acoso de Podemos

Podemos ejecutó una estrategia de acoso y derribo contra los periodistas críticos durante la campaña del 4M.

Desesperado por las encuestas, el partido morado fue un paso más allá para la campaña de Pablo Iglesias en Madrid y puso en la diana a 15 reconocidos periodistas, incluyendo a las principales estrellas de la radio y la televisión, para pedir el voto en las elecciones autonómicas del 4M.

Aunque no es algo nuevo, ya que utilizan habitualmente su panfleto ‘La última hora’ para hostigar a la prensa crítica, ahora directamente lo hacen a través de un vídeo colgado en sus perfiles oficiales para dirigir sus ataques contra distintos profesionales de los medios de comunicación, a los que presenta como enemigos.

Y es que las encuestas publicadas hasta el momento han hecho mucho daño al ex vicepresidente del Gobierno, cuyo efecto se ha desvanecido. Por ello, lanzan este vídeo en el que, bajo el lema Ellos ya han hablado, que hable la mayoría, aparecen los rostros de Vicente Vallés (Antena 3), Francisco Marhuenda (La Razón), María Claver (La Sexta), Ana Rosa Quintana (Tele 5), Eduardo Inda (OKDiario), Federico Jiménez Losantos (Es Radio), Pablo Motos (Antena 3), Antonio García Ferreras (La Sexta), Susanna Griso (Antena 3), Carlos Herrera (COPE).