El programa de Ana Rosa: Ayuso retrata a Sánchez y al PSOE por el escándalo de Tito Berni con una frase genial

Contundente.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha conversado con Ana Rosa Quintana este lunes, 27 de marzo de 2023, en el matutino de Telecinco.

La popular ha hablado en El programa de Ana Rosa sobre diversos temas de actualidad como los recientes cambios en los ministerios de Sanidad e Industria, la Ley Trans y la situación política llena de escándalos de corrupción del PSOE como el caso Mediador, el caso Cuarteles y los ERE de Andalucía.

En cuanto al cambio de Carolina Darias y Reyes Maroto hasta ahora al frente de los ministerios de Sanidad e Industria, relevadas por Héctor Gómez, exportavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, y José Manuel Miñones, delegado del Gobierno en Galicia, la popular ha reflexionado en tono de broma que «han sido dos cambios sin perspectiva de género».

Y es que llama la atención el hecho de que el ‘presidente feminista’ haya nombrado a dos hombres para asumir los puestos de las ahora exministras dejan sus carteras ya que van a asumir el papel de candidatas del PSOE a las alcaldías de Las Palmas de Gran Canaria y Madrid.

En cuanto a la corrupción del Partido Socialista no se corta ni un poco. «Todas las polémicas son tan graves», reflexiona. Y señala que están tapando los escándalos con cortinas de humo.

Define como un «sainete» al escándalo de corrupción socialista que involucra a drogas y a prostitutas, conocido como el Caso Mediador, que de momento se ha cobrado la cabeza del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, mejor conocido como Tito Berni.

En cuanto a los efectos negativos de las leyes y las medidas aprobadas por el Gobierno Frankenstein, como el Sí es sí o la Ley Trans estima que «Sánchez lo hace todo de manera chapucera e ideológica».

En cuanto al ‘enfrentamiento’ con VOX, considera que ellos no son «el enemigo» ni está en contra de ellos. También señala que con el PSOE de Sánchez no hay entendimiento.

«Con este PSOE no me entiendo. Mi enemigo no es VOX, es cambiar las cosas».